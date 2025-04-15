Что такое раздел и объединение земельных участков и кому это нужно

Иногда владельцу земли нужно разделить один участок на несколько, или наоборот – объединить несколько в один, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Эксперты утверждают, что это вполне законно, но есть нюансы, которые стоит знать, прежде чем начать.

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Раздел – это разделение одного земельного участка на два или более новых, каждый из которых получит свой кадастровый номер.

– это разделение одного земельного участка на два или более новых, каждый из которых получит свой кадастровый номер. Объединение – это слияние нескольких смежных участков в один больший, с новым кадастровым номером.

Когда это может понадобиться:

Вы хотите продать часть участка

Планируете наследование и хотите разделить между наследниками

Имеете несколько участков и хотите вести хозяйство как на единой территории

Нужно оформить застройку, изменить целевое назначение и т.д

Что необходимо для осуществления процедуры

У того, кто хочет разделить участок, или объединить участки должно быть право собственности на них. Также надо иметь землеустроительную документацию – разрабатывается проект землеустройства (его готовит сертифицированный землеустроитель). Также надо получить согласие совладельцев (если есть). Государственная регистрация изменений в кадастре – после согласования проекта вы получите новые кадастровые номера.

Что еще важно знать