Что нельзя строить на собственном участке, не получив разрешения

Часто владельцы земли, отведенной под застройку возводят на ней различные сооружения, не задумываясь, можно ли их строить. Кроме того, что законодательство предусматривает, какие именно здания можно строить на приусадебных участках без получения разрешений – есть еще и перечень того, что нельзя строить без разрешений.

Для каких видов строительства нужны разрешительные документы?

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности – приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовой, дачной, – часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.

Ирина Гончаренко Советник юридической фирмы "Результат" Устройство ограждений (заборов) на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов. Однако их возведение должно соответствовать требованиям строительных норм. Высота ограждений должна быть не более 2 метров на границе соседних земельных участков и не более 2,5 метра на границе с улицей для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Без разрешений нельзя строить:

жилые,

дачные,

частные,

многоквартирные дома и выполнять их реконструкцию,

также возводить промышленные,

коммерческие помещения,

капитальные гаражи с фундаментом.

Несанкционированное строительство любых капитальных сооружений, которые не соответствуют целевому назначению участка, является незаконным.

Присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках и земельных участках для строительства индивидуальных гаражей, не требует оформления разрешительной документации.

При этом должно быть обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территории смежных земельных участков или взаимосогласованный водоотвод согласно требованиям ДБН В.1.1-25,

– добавила Ирина Гончаренко.

Ирина Гончаренко также напоминает, что без получения дополнительных документов разрешается оснащение зданий и сооружений приборами для ведения обособленного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Замена кровли зданий и сооружений согласно строительным нормам без вмешательства в несущие конструкции, а также замена имеющихся заполнений оконных, балконных и дверных проемов тоже проводится без необходимости получения отдельных разрешений.

Работы по тепловой изоляции введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического, цокольного, подвального этажей), что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями, не требуют получения разрешительных документов ГАСИ.

