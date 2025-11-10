Для каких видов строительства нужны разрешительные документы?

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности – приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовой, дачной, – часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.

Ирина Гончаренко Советник юридической фирмы "Результат" Устройство ограждений (заборов) на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов. Однако их возведение должно соответствовать требованиям строительных норм. Высота ограждений должна быть не более 2 метров на границе соседних земельных участков и не более 2,5 метра на границе с улицей для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Без разрешений нельзя строить:

жилые,

дачные,

частные,

многоквартирные дома и выполнять их реконструкцию,

также возводить промышленные,

коммерческие помещения,

капитальные гаражи с фундаментом.

Несанкционированное строительство любых капитальных сооружений, которые не соответствуют целевому назначению участка, является незаконным.

Присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках и земельных участках для строительства индивидуальных гаражей, не требует оформления разрешительной документации.

При этом должно быть обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территории смежных земельных участков или взаимосогласованный водоотвод согласно требованиям ДБН В.1.1-25,

– добавила Ирина Гончаренко.

Ирина Гончаренко также напоминает, что без получения дополнительных документов разрешается оснащение зданий и сооружений приборами для ведения обособленного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Замена кровли зданий и сооружений согласно строительным нормам без вмешательства в несущие конструкции, а также замена имеющихся заполнений оконных, балконных и дверных проемов тоже проводится без необходимости получения отдельных разрешений.

Работы по тепловой изоляции введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического, цокольного, подвального этажей), что по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1) и средними (СС2) последствиями, не требуют получения разрешительных документов ГАСИ.

