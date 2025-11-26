Какие изменения предусмотрены новыми правилами?

Постановление устанавливает единый подход к формированию стоимости строительных работ для всех государственных проектов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Впервые закреплены четкие процентные ориентиры:

10% общепроизводственных расходов;

3% административных;

15% прибыли подрядчика.

Это устраняет разногласия в расчетах и делает систему прогнозируемой для бизнеса и государства.

Важно! Отдельно обновлен подход к определению оплаты труда. Зарплаты должны соответствовать отраслевым гарантиям, а в условиях повышенных рисков они будут увеличиваться.

Как меняется контроль за стоимостью материалов?

Одной из ключевых инноваций является запуск Базы цен на строительные материалы, которая станет частью Единой государственной электронной системы в сфере строительства. База будет накапливать реальные рыночные данные – информацию с Prozorro, прайсы производителей, налоговую и таможенную статистику.

Дополняет систему Кодификатор строительной продукции, единый цифровой справочник названий и характеристик материалов. Он ликвидирует возможность манипуляций с неодинаковыми названиями или различными вариантами описаний товаров, что ранее затрудняло мониторинг цен.

Советская система ценообразования существовала десятки лет. Это об удобстве копать Суэцкий канал лопатами или строить пирамиды руками рабов. Но точно не о прозрачности и развитии,

– отмечает Председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин в заметке.

Почему новый подход важен?

По мнению Кабинета Министров, Украина входит в период масштабного восстановления, и каждый новый объект должен строиться по прозрачным и одинаковым правилам.

Ранее ситуация осложнялась низкой прибылью, которая иногда составляла менее 1% и заставляла подрядчиков накручивать цену на материалах. Новые правила стимулируют добросовестную работу и позволяют планировать расходы наперед.

Прозрачное ценообразование. Реальная стоимость материалов. Реальная зарплата. Честная стоимость админуслуг. Открытые и понятные тендеры. Возможность страхования работников и спецтехники,

– отмечает Сергей Сухомлин.

Обновленный порядок действует в течение всего военного положения и еще один год после его завершения, что обеспечивает стабильность для всех участников строительного рынка.

