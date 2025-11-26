Які зміни передбачені новими правилами?

Постанова встановлює єдиний підхід до формування вартості будівельних робіт для всіх державних проєктів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Дивіться також В орендованій чи власній квартирі: де зараз жити вигідніше

Вперше закріплено чіткі відсоткові орієнтири:

10% загальновиробничих витрат;

3% адміністративних;

15% прибутку підрядника.

Це усуває розбіжності в розрахунках і робить систему прогнозованою для бізнесу та держави.

Важливо! Окремо оновлено підхід до визначення оплати праці. Зарплати мають відповідати галузевим гарантіям, а в умовах підвищених ризиків вони будуть збільшуватися.

Як змінюється контроль за вартістю матеріалів?

Однією з ключових інновацій є запуск Бази цін на будівельні матеріали, яка стане частиною Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. База накопичуватиме реальні ринкові дані – інформацію з Prozorro, прайси виробників, податкову та митну статистику.

Доповнює систему Кодифікатор будівельної продукції, єдиний цифровий довідник назв та характеристик матеріалів. Він ліквідує можливість маніпуляцій із неоднаковими назвами або різними варіантами описів товарів, що раніше ускладнювало моніторинг цін.

Радянська система ціноутворення існувала десятки років. Це про зручність копати Суецький канал лопатами чи будувати піраміди руками рабів. Але точно не про прозорість та розвиток,

– наголошує Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин у дописі.

Чому новий підхід важливий?

На думку Кабінету Міністрів, Україна входить у період масштабної відбудови, і кожен новий об'єкт має будуватися за прозорими та однаковими правилами.

Раніше ситуація ускладнювалася низьким прибутком, який іноді становив менш ніж 1% і змушував підрядників накручувати ціну на матеріалах. Нові правила стимулюють добросовісну роботу й дозволяють планувати витрати наперед.

Прозоре ціноутворення. Реальна вартість матеріалів. Реальна зарплата. Чесна вартість адмінпослуг. Відкриті та зрозумілі тендери. Можливість страхування працівників і спецтехніки,

– зазначає Сергій Сухомлин.

Оновлений порядок діє протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення, що забезпечує стабільність для всіх учасників будівельного ринку.

Де в Україні купити житло вигідніше?