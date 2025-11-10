Що не можна будувати на власній ділянці, не отримавши дозволи

Часто власники землі, відведеної під забудову зводять на ній різні споруди, не задумуючись, чи можна їх будувати. Крім того, що законодавство передбачає, які саме будівлі можна будувати на присадибних ділянках без отримання дозволів – є ще й перелік того, що не можна будувати без дозволів.

Для яких видів будівництва потрібні дозвільні документи?

Юристка Ірина Гончаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що плануючи будівництво на земельній ділянці приватної форми власності – присадибній ділянці (для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), садовій, дачній, – часто виникають питання, до яких об'єктів встановлені вимоги щодо оформлення дозвільної документації на будівництво.

Читайте також Чому УБД не дають землю в Україні у листопаді 2025 року

Ірина Гончаренко Радниця юридичної фірми "Результат" Влаштування огорож (парканів) на присадибних, дачних та садових ділянках не потребує оформлення дозвільних документів. Однак їх зведення має відповідати вимогам будівельних норм. Висота огороджень має бути не більше ніж 2 метри на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 метра на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Без дозволів не можна будувати:

житлові,

дачні,

приватні,

багатоквартирні будинки та виконувати їхню реконструкцію,

також зводити промислові,

комерційні приміщення,

капітальні гаражі з фундаментом.

Несанкціоноване будівництво будь-яких капітальних споруд, які не відповідають цільовому призначенню ділянки, є незаконним.

Приєднання та підключення до інженерних мереж відповідно до технічних умов індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, розташованих на присадибних, дачних і садових земельних ділянках та земельних ділянках для будівництва індивідуальних гаражів, не потребує оформлення дозвільної документації.

При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на території суміжних земельних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В.1.1-25,

– додала Ірина Гончаренко.

Ірина Гончаренко також нагадує, що без отримання додаткових документів дозволяється оснащення будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку теплової енергії, гарячої та холодної води. Заміна покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами без втручання в несучі конструкції, а також заміна наявних заповнень віконних, балконних та дверних прорізів теж проводиться без необхідності отримання окремих дозволів.

Роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного, цокольного, підвального поверхів), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують отримання дозвільних документів ДАБІ.

Чи можна отримати прописку у будинку без його власника?