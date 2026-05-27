Скандал с ворованным зерном: балкер после отказа двух стран идет обратно в Россию

Балкер PANORMITIS с зерном, вывезенным из оккупированного Бердянска, после неудачных попыток разгрузки в Израиле и Турции, вероятно, возвращается в Россию. Судно уже вошло в Дарданеллы и может направляться в российские порты Черного моря.

Судно с зерном из оккупированного Бердянска изменило маршрут

Балкер PANORMITIS, который перевозил зерно, вывезенное из временно оккупированного Бердянска, похоже, возвращается в Россию. Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.

По ее данным, судно вошло в Дарданеллы, что может свидетельствовать о курсе в направлении российских портов. Предварительно речь идет о возможной выгрузке груза в Кавказе или Новороссийске.

История этого рейса началась еще 25 апреля 2026 года. Тогда PANORMITIS направлялся в израильскую Хайфу с партией зерна, происхождение которой связывают с оккупированной территорией Запорожской области.

В Израиле и Турции груз не приняли

Первой точкой назначения была Хайфа, однако там груз не приняли. По имеющейся информации, израильский агротрейдер отказался от разгрузки судна.

После этого балкер изменил маршрут и попытался доставить зерно в турецкий Искендерун. Однако и эта попытка завершилась безрезультатно – судно не смогло разгрузиться и там.

Возвращение PANORMITIS в Черное море может свидетельствовать о намерении повторно реализовать партию зерна через другой порт или найти нового покупателя. В то же время ситуация в очередной раз привлекает внимание к проблеме незаконного вывоза агропродукции с временно оккупированных украинских территорий.

Россия обвинила израильскую фирму, которая не приняла краденое зерно, что та поддалась Украине

К слову, Россия обвинила Израиль в уступках Украине после отказа принять партию зерна, которое Киев считает вывезенным с оккупированных территорий.

Украина и Израиль могут подписать меморандум о сотрудничестве для предотвращения ввоза незаконно вывезенного зерна из оккупированных регионов.

Как сообщило издание, инициатором такого соглашения выступила Израильская ассоциация импортеров аграрной продукции. Предполагается, что украинская сторона будет участвовать в проверке судов с зерном, которые направляются в Израиль, чтобы подтвердить отсутствие происхождения груза с оккупированных Россией регионов Украины.