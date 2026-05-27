Судно з зерном із окупованого Бердянська змінило маршрут

Балкер PANORMITIS, який перевозив зерно, вивезене з тимчасово окупованого Бердянська, схоже, повертається до Росії. Про це повідомила журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

За її даними, судно увійшло до Дарданелл, що може свідчити про курс у напрямку російських портів. Попередньо йдеться про можливе вивантаження вантажу в Кавказі або Новоросійську.

Історія цього рейсу розпочалася ще 25 квітня 2026 року. Тоді PANORMITIS прямував до ізраїльської Хайфи з партією зерна, походження якої пов’язують із окупованою територією Запорізької області.

В Ізраїлі та Туреччині вантаж не прийняли

Першою точкою призначення була Хайфа, однак там вантаж не прийняли. За наявною інформацією, ізраїльський агротрейдер відмовився від розвантаження судна.

Після цього балкер змінив маршрут і спробував доставити зерно до турецького Іскендеруна. Однак і ця спроба завершилася безрезультатно – судно не змогло розвантажитися й там.

Повернення PANORMITIS до Чорного моря може свідчити про намір повторно реалізувати партію зерна через інший порт або знайти нового покупця. Водночас ситуація вкотре привертає увагу до проблеми незаконного вивезення агропродукції з тимчасово окупованих українських територій.

Росія звинуватила ізраїльську фірму, яка не прийняла крадене зерно, що та піддалася Україні

До слова, Росія звинуватила Ізраїль у поступках Україні після відмови прийняти партію зерна, яке Київ вважає вивезеним з окупованих територій.

Україна та Ізраїль можуть підписати меморандум про співпрацю для запобігання ввезенню незаконно вивезеного зерна з окупованих регіонів.

Як повідомило видання, ініціатором такої угоди виступила Ізраїльська асоціація імпортерів аграрної продукції. Передбачається, що українська сторона братиме участь у перевірці суден із зерном, які прямують до Ізраїлю, щоб підтвердити відсутність походження вантажу з окупованих Росією регіонів України.