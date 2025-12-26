Как в Украине найти свободный земельный участок: простой способ

Каждый гражданин Украины имеет право получить земельный участок определенной определенной площади для ведения хозяйственной деятельности или строительства. Впрочем для того, чтобы получить землю, необходимо ее найти.

Какими способами можно искать участок?

Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Каналу, что в Украине не существует ресурса или сервиса, который имеет функционал по предоставлению информации о свободных земельных участках в автоматическом режиме. Поэтому, по его словам, актуальным остается поиск такой информации "вручную".

Читайте также Кому можно не платить земельный налог в Украине

Первым ресурсом, что пригодится при поиске свободного земельного участка, по словам юриста, является Публичная кадастровая карта.

Максим Боярчуков управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Публичная кадастровая карта является составляющей технологического и программного обеспечения Государственного земельного кадастра с помощью которого обеспечивается информационное взаимодействие между земельным кадастром и другими информационными системами. Попросту говоря это веб-портал на котором публикуются сведения о землях, расположены в пределах государственной границы Украины, но и в этом ресурсе поиск придется осуществлять собственными силами.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Алгоритм действий для поиска свободного земельного участка в Публичной кадастровой карте следующий.

Сначала необходимо выбрать область и территорию населенного пункта , где лицо желает найти свободный земельный участок, при этом, так как поиск все же будет осуществляться в "ручном режиме", стоит учесть, что чем меньше будет выбрана территория поиска тем больше будет масштаб отображения карты на мониторе, что облегчит процесс поиска.

, где лицо желает найти свободный земельный участок, при этом, так как поиск все же будет осуществляться в "ручном режиме", стоит учесть, что чем меньше будет выбрана территория поиска тем больше будет масштаб отображения карты на мониторе, что облегчит процесс поиска. Воспользоваться инструментом фильтры и в разделе "Слои кадастра" включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями" это позволит узнать информацию о земельных участках, по которым уже ведется работа о предоставлении их в частную собственность, но процесс предоставления еще продолжается.

включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями" это позволит узнать информацию о земельных участках, по которым уже ведется работа о предоставлении их в частную собственность, но процесс предоставления еще продолжается. В разделе "Аналитические слои" включить такие фильтры как : не зарегистрированные территории и условная прибрежная защитная полоса, это нужно для того, чтобы отследить принадлежит ли выбранная территория к категориям земель по которым существуют ограничения.

: не зарегистрированные территории и условная прибрежная защитная полоса, это нужно для того, чтобы отследить принадлежит ли выбранная территория к категориям земель по которым существуют ограничения. После включения фильтров на публичной кадастровой карте будут отображаться земельные участки выделены цветом – что означает, что они не являются свободными и территории не выделены цветом, что означает, что земельные участки на таких территориях являются несформированными, а следовательно являются свободными, именно среди таких территорий необходимо осуществлять поиск .

. В случае если определенная территория вас заинтересовала – целесообразно, с помощью инструмента "Площадь", выделить ее , что позволит наглядно увидеть ориентировочное месторасположение будущего земельного участка и иметь представление о его приблизительных размерах.

, что позволит наглядно увидеть ориентировочное месторасположение будущего земельного участка и иметь представление о его приблизительных размерах. Выяснив ориентировочное месторасположение будущего земельного участка не лишним будет сопоставление его с данными Лесного и Природно заповедного кадастров.

Обратите внимание! Среди преимуществ такого способа поиска Максим Боярчуков называет то, что человек может это сделать самостоятельно, не выходя из дома, среди недостатков - то что такой способ позволяет осуществить ориентировочный поиск, так как некоторые земельные участки могут быть занятыми, но сведения об этом попросту не внесены в Земельный кадастр.

Как еще можно искать землю?

Другим вариантом осуществления поиска является направление официальных запросов к распорядителю такой информации, обычно это местный орган по вопросам градостроительства и архитектуры, территориальный орган Госгеокадастра где, оплатив пошлину, есть возможность заказать графические материалы по расположению земельного участка и информацию о наличии или отсутствии у нее владельца.

Такой вариант является более надежным, его результат будет иметь официальный характер, но для его реализации стоит обратиться к адвокату за предоставлением профессиональной правовой помощи,

– отмечает юрист.

Это, по мнению Максима Боярчукова нужно, поскольку получение ответа рискует превратиться в целый квест начиная от определения надлежащего распорядителя информации и заканчивая процессом обжалования бездействия или отрицательного решения распорядителя информации.

Имеет ли право наследник пользоваться землей, не переоформив ее?