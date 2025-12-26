Какими способами можно искать участок?

Юрист Максим Боярчуков рассказал в комментарии 24 Каналу, что в Украине не существует ресурса или сервиса, который имеет функционал по предоставлению информации о свободных земельных участках в автоматическом режиме. Поэтому, по его словам, актуальным остается поиск такой информации "вручную".

Читайте также Кому можно не платить земельный налог в Украине

Первым ресурсом, что пригодится при поиске свободного земельного участка, по словам юриста, является Публичная кадастровая карта.

Максим Боярчуков управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Публичная кадастровая карта является составляющей технологического и программного обеспечения Государственного земельного кадастра с помощью которого обеспечивается информационное взаимодействие между земельным кадастром и другими информационными системами. Попросту говоря это веб-портал на котором публикуются сведения о землях, расположены в пределах государственной границы Украины, но и в этом ресурсе поиск придется осуществлять собственными силами.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Алгоритм действий для поиска свободного земельного участка в Публичной кадастровой карте следующий.

Сначала необходимо выбрать область и территорию населенного пункта , где лицо желает найти свободный земельный участок, при этом, так как поиск все же будет осуществляться в "ручном режиме", стоит учесть, что чем меньше будет выбрана территория поиска тем больше будет масштаб отображения карты на мониторе, что облегчит процесс поиска.

, где лицо желает найти свободный земельный участок, при этом, так как поиск все же будет осуществляться в "ручном режиме", стоит учесть, что чем меньше будет выбрана территория поиска тем больше будет масштаб отображения карты на мониторе, что облегчит процесс поиска. Воспользоваться инструментом фильтры и в разделе "Слои кадастра" включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями" это позволит узнать информацию о земельных участках, по которым уже ведется работа о предоставлении их в частную собственность, но процесс предоставления еще продолжается.

включить фильтр "Распоряжение сельскохозяйственными землями" это позволит узнать информацию о земельных участках, по которым уже ведется работа о предоставлении их в частную собственность, но процесс предоставления еще продолжается. В разделе "Аналитические слои" включить такие фильтры как : не зарегистрированные территории и условная прибрежная защитная полоса, это нужно для того, чтобы отследить принадлежит ли выбранная территория к категориям земель по которым существуют ограничения.

: не зарегистрированные территории и условная прибрежная защитная полоса, это нужно для того, чтобы отследить принадлежит ли выбранная территория к категориям земель по которым существуют ограничения. После включения фильтров на публичной кадастровой карте будут отображаться земельные участки выделены цветом – что означает, что они не являются свободными и территории не выделены цветом, что означает, что земельные участки на таких территориях являются несформированными, а следовательно являются свободными, именно среди таких территорий необходимо осуществлять поиск .

. В случае если определенная территория вас заинтересовала – целесообразно, с помощью инструмента "Площадь", выделить ее , что позволит наглядно увидеть ориентировочное месторасположение будущего земельного участка и иметь представление о его приблизительных размерах.

, что позволит наглядно увидеть ориентировочное месторасположение будущего земельного участка и иметь представление о его приблизительных размерах. Выяснив ориентировочное месторасположение будущего земельного участка не лишним будет сопоставление его с данными Лесного и Природно заповедного кадастров.

Обратите внимание! Среди преимуществ такого способа поиска Максим Боярчуков называет то, что человек может это сделать самостоятельно, не выходя из дома, среди недостатков - то что такой способ позволяет осуществить ориентировочный поиск, так как некоторые земельные участки могут быть занятыми, но сведения об этом попросту не внесены в Земельный кадастр.

Как еще можно искать землю?

Другим вариантом осуществления поиска является направление официальных запросов к распорядителю такой информации, обычно это местный орган по вопросам градостроительства и архитектуры, территориальный орган Госгеокадастра где, оплатив пошлину, есть возможность заказать графические материалы по расположению земельного участка и информацию о наличии или отсутствии у нее владельца.

Такой вариант является более надежным, его результат будет иметь официальный характер, но для его реализации стоит обратиться к адвокату за предоставлением профессиональной правовой помощи,

– отмечает юрист.

Это, по мнению Максима Боярчукова нужно, поскольку получение ответа рискует превратиться в целый квест начиная от определения надлежащего распорядителя информации и заканчивая процессом обжалования бездействия или отрицательного решения распорядителя информации.

Имеет ли право наследник пользоваться землей, не переоформив ее?