Якими способами можна шукати ділянку?

Юрист Максим Боярчуков розповів у коментарі 24 Каналу, що в Україні не існує ресурсу чи сервісу, який має функціонал щодо надання інформації про вільні земельні ділянки в автоматичному режимі. Тому, за його словами, актуальним залишається пошук такої інформації "вручну".

Читайте також Кому можна не платити земельний податок в Україні

Найпершим ресурсом, що стане у нагоді при пошуку вільної земельної ділянки, за словами юриста, є Публічна кадастрова карта.

Максим Боярчуков

керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери"

Публічна кадастрова карта є складовою технологічного та програмного забезпечення Державного земельного кадастру за допомогою якого забезпечується інформаційна взаємодія між земельним кадастром та іншими інформаційними системами. Попросту кажучи це веб-портал на якому публікуються відомості про землі, розташовані в межах державного кордону України, але і в цьому ресурсі пошук доведеться здійснювати власними силами.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Алгоритм дій для пошуку вільної земельної ділянки у Публічній кадастровій карті наступний.

  • Спочатку необхідно обрати область та територію населеного пункту, де особа бажає знайти вільну земельну ділянку, при цьому, так як пошук все ж таки буде здійснюватись в "ручному режимі", варто врахувати, що чим меншою буде обрана територія пошуку тим більший буде масштаб відображення карти на моніторі, що полегшить процес пошуку.
  • Скористатись інструментом фільтри та у розділі "Шари кадастру" увімкнути фільтр "Розпорядження сільськогосподарськими землями" це дозволить дізнатись інформацію про земельні ділянки, щодо яких вже ведеться робота про надання їх у приватну власність, але процес надання ще триває.
  • У розділі "Аналітичні шари" увімкнути такі фільтри як: не зареєстровані території та умовна прибережна захисна смуга, це потрібно для того, щоб відслідкувати чи належить обрана територія до категорій земель щодо яких існують обмеження.
  • Після включення фільтрів на публічній кадастровій карті відображатимуться земельні ділянки виділені кольором – що означатиме що вони не є вільними та території не виділені кольором, що означатиме що земельні ділянки на таких територіях є несформованими, а отже є вільними, саме серед таких територій необхідно здійснювати пошук.
  • У випадку якщо певна територія вас зацікавила – доцільно, за допомогою інструменту "Площа", виділити її, що дозволить наочно побачити орієнтовне місцерозташування майбутньої земельної ділянки та мати уявлення про її приблизні розміри.
  • З'ясувавши орієнтовне місцерозташування майбутньої земельної ділянки не зайвим буде співставлення його з даними Лісового та Природно заповідного кадастрів.

Зверніть увагу! Серед переваг такого способу пошуку Максим Боярчуков називає те, що людина може це зробити самостійно, не виходячи з дому, серед недоліків - те що такий спосіб дозволяє здійснити орієнтовний пошук, так як деякі земельні ділянки можуть бути зайнятими, але відомості про це попросту не внесено у Земельний кадастр.

Як ще можна шукати землю?

Іншим варіантом здійснення пошуку є направлення офіційних запитів до розпорядника такої інформації, зазвичай це місцевий орган з питань містобудування та архітектури, територіальний орган Держгеокадастру де, сплативши мито, є змога замовити графічні матеріали щодо розташування земельної ділянки та інформацію про наявність або відсутність у неї власника.

Такий варіант є більш надійним, його результат буде мати офіційний характер, але для його реалізації варто звернутись до адвоката за наданням професійної правової допомоги,
– зазначає юрист.

Це, на думку Максима Боярчукова потрібно, оскільки отримання відповіді ризикує перетворитись у цілий квест починаючи від визначення належного розпорядника інформації та завершуючи процесом оскарження бездіяльності або негативного рішення розпорядника інформації.

Чи має право спадкоємець користуватися землею, не переоформивши її?

  • Спадкоємці не можуть користуватися землею без її юридичного оформлення, оскільки право власності не переходить автоматично після смерті власника.

  • Користування землею без переоформлення може призвести до штрафів і визнання угод недійсними, тому важливо оформити спадщину вчасно.