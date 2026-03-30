Мировая торговля мукой падает: объемы достигнут минимума за 4 года

IGC прогнозирует сокращение торговли мукой на мировых рынках

Мировая торговля пшеничной мукой в 2025–2026 маркетинговом году продолжит сокращаться и достигнет минимума за четыре года, сообщает World-Grain.com. Такой прогноз обнародовал Международный совет по зерну в своем мартовском отчете.

По оценкам аналитиков, объем торговли составит около 16 миллионов тонн в пересчете на пшеницу, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Это уже второй год подряд, когда рынок демонстрирует спад.

Главным фактором снижения станет сокращение импорта со стороны Ирака и Судана. В Судане возобновление работы мельниц привело к переходу на импорт пшеницы вместо муки, что существенно уменьшило спрос на готовую продукцию.

Ирак также уменьшает закупки – примерно на 500 тысяч тонн, до уровня около 700 тысяч тонн, что может стать самым низким показателем за последние почти два десятилетия.

Где падение ощущается больше всего?

Снижение импорта наблюдается и в других странах, в частности в Эфиопии, Узбекистане и Йемене. В то же время отдельные государства, такие как Афганистан и Сирия, наоборот наращивают закупки.

В частности, Сирия из-за слабого урожая и проблем с переработкой может импортировать рекордный объем муки – до 1 миллиона тонн, став одним из крупнейших покупателей в мире.

Среди экспортеров ожидается сокращение поставок из Египта, тогда как Турция несколько увеличит экспорт, хотя он будет оставаться ниже средних показателей последних лет.

Обратите внимание! Аналитики прогнозируют, что в 2026 – 2027 маркетинговом году торговля может частично восстановиться – до 16,2 миллиона тонн. В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от спроса, политики государств и ситуации с безопасностью в ключевых регионах.

