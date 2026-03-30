IGC прогнозує скорочення торгівлі борошном на світових ринках

Світова торгівля пшеничним борошном у 2025–2026 маркетинговому році продовжить скорочуватися і досягне мінімуму за чотири роки, повідомляє World-Grain.com. Такий прогноз оприлюднила Міжнародна рада із зерна у своєму березневому звіті.

За оцінками аналітиків, обсяг торгівлі становитиме близько 16 мільйонів тонн у перерахунку на пшеницю, що на 3% менше, ніж торік. Це вже другий рік поспіль, коли ринок демонструє спад.

Головним фактором зниження стане скорочення імпорту з боку Іраку та Судану. У Судані відновлення роботи млинів призвело до переходу на імпорт пшениці замість борошна, що суттєво зменшило попит на готову продукцію.

Ірак також зменшує закупівлі – приблизно на 500 тисяч тонн, до рівня близько 700 тисяч тонн, що може стати найнижчим показником за останні майже два десятиліття.

Де падіння відчувається найбільше?

Зниження імпорту спостерігається і в інших країнах, зокрема в Ефіопії, Узбекистані та Ємені. Водночас окремі держави, такі як Афганістан і Сирія, навпаки нарощують закупівлі.

Зокрема, Сирія через слабкий врожай і проблеми з перероблюванням може імпортувати рекордний обсяг борошна – до 1 мільйона тонн, ставши одним із найбільших покупців у світі.

Серед експортерів очікується скорочення постачання із Єгипту, тоді як Туреччина дещо збільшить експорт, хоча він залишатиметься нижчим за середні показники останніх років.

Зверніть увагу! Аналітики прогнозують, що у 2026 – 2027 маркетинговому році торгівля може частково відновитися – до 16,2 мільйона тонн. Водночас подальша динаміка залежатиме від попиту, політики держав та безпекової ситуації в ключових регіонах.

