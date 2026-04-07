Україна відкрила ринок Китаю для борошна

Українські виробники отримали можливість постачати пшеничне борошно до Китаю. Це відбулося після підписання відповідного протоколу між Держпродспоживслужбою та Генеральною митною адміністрацією КНР, повідомили в українському відомстві.

Цей документ визначає інспекційні, фітосанітарні та санітарні вимоги до продукції та фактично відкриває новий експортний напрям для українського агросектору.

У профільному відомстві наголошують, що йдеться не лише про розширення географії продажів, а й про розвиток перероблювання та збільшення частки продукції з доданою вартістю. Україна поступово зміцнює позиції не лише як постачальник сировини, а й як експортер готової продукції.

Жорсткі вимоги та контроль якості

Для виходу на китайський ринок, за інформацією голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, українське борошно має відповідати низці суворих вимог. Зокрема, продукція повинна відповідати законодавству Китаю щодо безпечності харчових продуктів і бути вільною від карантинних організмів, включаючи Tilletia controversa.

Також передбачено повний контроль на всіх етапах виробництва – від вирощування пшениці до експорту готового продукту. Виробники повинні впроваджувати системи моніторингу та проходити регулярні перевірки.

Кожна партія борошна супроводжуватиметься необхідними сертифікатами, включаючи фітосанітарний документ і міжнародний сертифікат для експорту харчових продуктів нетваринного походження. Окрім цього, сторони домовилися про обмін інформацією, проведення інспекцій та перегляд ризиків у разі потреби.

