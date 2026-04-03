Який продукт Україна експортуватиме в Китай?

Подати документи про фітосанітарні процедури необхідно до 20 квітня. Деталі повідомила Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, українські виробники бобових активно шукають найвигідніші ринки збуту, а ключовим фактором залишається ціна. Тож попри готовність європейських партнерів до співпраці, їхні пропозиції часто поступаються за вигідністю іншим напрямкам.

Наприклад, окрему увагу в Українській бобово-соєвій асоціації приділяють роботі з Китаєм, хоч його вимоги є доволі жорсткими.

Однак уже в березні ця азійська країна за результатами аудиту відкрила свій ринок для імпорту українського гороху.

Відповідне рішення створює нові можливості для вітчизняних аграріїв та розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових ринків продовольства,

– наголосили в Держпродспоживслужбі.

Тож тепер Україна готується постачати продукцію до Китаю, зокрема відомо про формування таких списків підприємств:

з перероблення чи зберігання гороху , що експортується до КНР (уже зареєстровано 2 суб'єкти господарювання);

, що експортується до КНР (уже зареєстровано 2 суб'єкти господарювання); які планують експорт гороху до КНР (включено 3 підприємства);

до КНР (включено 3 підприємства); які вирощують горох для експорту до КНР (уже є 4 суб'єкти).

Зверніть увагу, що перед подачею документів для включення до відповідного списку українським підприємствам рекомендують ознайомитися з відповідною Дорожньою картою. Окрім того, за посиланням можна знайти зразки заяв.

Важливо! Документи, що засвідчують проведення фітосанітарних процедур у 2025 році, необхідно надіслати на електронну пошту info@dpss.gov.ua до 20 квітня 2026 року.

Чи справді український горох кращий?

Нагадаємо, ще раніше в Українській бобово-соєвій асоціації розповіли, що для експорту до Китаю потрібно виконати "дуже багато" вимог. Зокрема, азійська країна внесла в протокол пункти, яких не було щодо інших культур.

І що дуже важливо – китайська сторона офіційно визнала: український горох за якісними показниками перевершує продукцію країни-агресора (Росії – 24 Канал) і повністю відповідає канадському,

– розповіли в організації.

До слова, горох з Канади у світі вважають еталонним, тож Україна має шанси стати довгостроковим постачальником.

Однак наразі Росія залишається ключовим експортером культури до Китаю. Наприклад, за січень – лютий 2026 року її частка склала 75% (138 тисяч тонн) від загального обсягу закупівель азійської країни, передавали пропагандистські ЗМІ.