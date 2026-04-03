Какой продукт Украина будет экспортировать в Китай?
Подать документы о фитосанитарных процедурах необходимо до 20 апреля. Детали сообщила Госпродпотребслужба.
Смотрите также Цены вырастут перед Пасхой: как подорожают овощи, мясо и молоко в апреле
Напомним, украинские производители бобовых активно ищут выгодные рынки сбыта, а ключевым фактором остается цена. Поэтому несмотря на готовность европейских партнеров к сотрудничеству, их предложения часто уступают по выгодности другим направлениям.
Например, отдельное внимание в Украинской бобово-соевой ассоциации уделяют работе с Китаем, хотя его требования довольно жесткие.
Однако уже в марте эта азиатская страна по результатам аудита открыла свой рынок для импорта украинского гороха.
Соответствующее решение создает новые возможности для отечественных аграриев и расширяет экспортное присутствие Украины на одном из крупнейших мировых рынков продовольствия,
– отметили в Госпродпотребслужбе.
И теперь Украина готовится поставлять продукцию в Китай, в частности известно о формировании таких списков предприятий:
- по переработке или хранению гороха, экспортируемого в КНР (уже зарегистрировано 2 субъекта хозяйствования);
- которые планируют экспорт гороха в КНР (включено 3 предприятия);
- которые выращивают горох для экспорта в КНР (уже есть 4 субъекта).
Обратите внимание, что перед подачей документов для включения в соответствующий список украинским предприятиям рекомендуют ознакомиться с соответствующей Дорожной картой. Кроме того, по ссылке можно найти образцы заявлений.
Важно! Документы, удостоверяющие проведение фитосанитарных процедур в 2025 году, необходимо отправить на электронную почту info@dpss.gov.ua до 20 апреля 2026 года.
Действительно ли украинский горох лучше?
Напомним, еще ранее в Украинской бобово-соевой ассоциации рассказали, что для экспорта в Китай нужно выполнить "очень много" требований. В частности, азиатская страна внесла в протокол пункты, которых не было по другим культурам.
И что очень важно – китайская сторона официально признала: украинский горох по качественным показателям превосходит продукцию страны-агрессора (России – 24 Канал) и полностью соответствует канадскому,
– рассказали в организации.
К слову, горох из Канады в мире считают эталонным, поэтому Украина имеет шансы стать долгосрочным поставщиком.
Однако пока Россия остается ключевым экспортером культуры в Китай. Например, за январь – февраль 2026 года ее доля составила 75% (138 тысяч тонн) от общего объема закупок азиатской страны, передавали пропагандистские СМИ.