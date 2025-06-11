Китайцы высоко оценили украинский горох

Президент Украинской бобово-соевой ассоциации (УБСА) Антонина Скляренко рассказала, что китайские импортеры официально признали украинский горох по качеству на уровне с канадским, который является одним из лучших в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на УБСА. По ее словам, украинские производители бобовых, в частности гороха, нута, чечевицы, сои и фасоли, активно ищут выгодные рынки сбыта во всем мире.

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Приоритет экспорта гороха – там, где лучшая цена, поэтому внимание приковано не только к ЕС, но и к странам Африки и Азии. Эксперт отмечает, что наши аграрии не могут ориентироваться только на одно направление, поэтому ищут там, где условия выгоднее. По ее словам, Китай остается одним из наиболее перспективных направлений.

Очень много технических требований нужно выполнить. Китайцы внесли в протокол по гороху пункты, которых не было по другим культурам. Но мы все равно работаем, потому что спрос есть, и именно благодаря этому цена на горох поднялась,

– говорит президент УБСА.

Важно! В то же время, по словам Скляренко, китайская сторона официально заявила, что он не уступает канадскому и по качественным показателям превосходит российский: "Поэтому у нас есть все предпосылки стать долгосрочным поставщиком".