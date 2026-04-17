Озимий горох не пережив зиму

Минулого року в Миколаївській та Дніпропетровській областях фермери збільшили площі під озимим горохом, повідомляє AgroPortal. Причиною стало посушливе літо, яке не дозволило вчасно провести сівбу ріпаку в запланованих обсягах.

Втім, очікування не виправдалися. Через високу чутливість культури до температур значна частина посівів була знищена зимовими морозами. За словами експертів, вирішальним фактором стала фаза розвитку рослин перед настанням холодів.

Тепла погода восени призвела до того, що горох активно розвивався і до початку зими досяг стадії чотирьох листків. У такому стані культура виявилася значно менш стійкою до морозів, і при температурі близько мінус 17 градусів Цельсія більшість посівів вимерзла.

Аграрії готуються до пересіву полів

У результаті втрат фермери змушені переглядати структуру посівів і готуватися до весняної кампанії. На площах, де загинув озимий горох, а також частково озима пшениця та ріпак, планується пересів.

Серед основних культур, які розглядають для заміни, – ярий ячмінь, ярий горох, коріандр і льон. Такий підхід дозволить частково компенсувати втрати та адаптуватися до поточних умов сезону.

Аграрії зазначають, що погодні ризики залишаються одним із ключових викликів для озимих культур, особливо тих, які мають підвищену чутливість до температурних коливань.

