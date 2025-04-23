Могут ли селяне и фермеры продавать овощи и молоко без ФЛП

Многих крестьян, которые торгуют собственной продукцией на базарах интересует, надо ли по закону заводить ФЛП, чтобы продавать продукцию с собственного огорода или домашних животных. Также их интересует, с каких объемов продаж начинается предпринимательская деятельность.

Надо ли регистрировать ФЛП для продажи собственной продукции

В последнее время некоторые эксперты начали публиковать информацию об обязательности регистрации ФЛП всем, кто продает собственно выращенные овощи и продукты животноводства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Однако, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такое требование никогда не существовало. Более того, Налоговый кодекс предусматривает льготы для продажи собственных овощей и продуктов животноводства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что любое физическое лицо имеет право реализовывать излишки продукции, выращенной на своем приусадебном участке или на землях для ведения личного крестьянского хозяйства, без регистрации предпринимательской деятельности, при условии соблюдения установленных норм.

Что нужно для продажи собственной продукции без регистрации ФЛП

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что физические лица имеют право продавать собственную сельскохозяйственную продукцию без регистрации ФЛП, если придерживаются определенных условий.

По статье 165 Налогового кодекса крестьяне имеют право продавать собственно выращенную продукцию на сумму до 12 минимальных заработных плат в год без регистрации ФЛП, без декларирования и без уплаты налогов,

– рассказал эксперт по налогам, судов и инвестиций Богдан Янкив.

В 2025 году эта сумма составляет 96 000 гривен из расчета минимальной заработной платы, умноженной на 12 месяцев.

По словам Янкива, для подтверждения статуса личного крестьянского хозяйства необходимо получить справку формы 3-ДФ. Указанная справка выдается сельским, поселковым или городским советом по месту жительства налогоплательщика в течение пяти рабочих дней с момента подачи письменного заявления.

Обратите внимание! Эксперт добавил, что этот документ удостоверяет, что продукция выращена на собственном земельном участке, предоставленном для ведения личного крестьянского хозяйства.

Когда надо регистрировать ФЛП для продажи продукции

По словам Богдана Янкива все, кто не имеют справки 3-ДФ или превышают оборот в 12 минимальных зарплат за год, должны зарегистрировать ФЛП. Также он уточняет, что такие лица обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также самостоятельно платить налог с суммы превышения лимита.

Кроме продукции растениеводства, следует учитывать и доходы от продажи животноводческой продукции. В этом случае необлагаемый лимит составляет 400 тысяч гривен в год (50 минимальных зарплат).

Однако при этом нужно предоставить подтверждение самостоятельного выращивания, откармливания или разведения продукции животноводства. Если такое подтверждение отсутствует, то все доходы облагаются налогом на общих основаниях.

Обратите внимание! Эти изменения являются относительно новыми. Ранее ограничения по доходу от продажи собственной сельскохозяйственной продукции не устанавливались. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы эти правила останутся без изменений.