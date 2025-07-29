Еврокомиссия не изменит торговое соглашение с Украиной, несмотря на давление 5 стран

В Еврокомиссии решили не вносить дополнительные изменения в текст нового торгового соглашения с Украиной. Его согласовали с Киевом несмотря на замечания, высказанные отдельными государствами-членами.

Торговое соглашение менять не планируют

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл ответил на вопрос, намерена ли Еврокомиссия менять текст уже согласованного с Киевом соглашения перед голосованием в Совете ЕС с учетом замечаний пяти стран-членов Евросоюза, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Он сказал: "Голосование состоится по согласованному тексту, он не будет повторно открыт".

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В то же время представитель не смог назвать точную запланированную дату голосования по новому торгового соглашения с Украиной, разработанного на замену автономных торговых мер, срок действия которых истек 5 июня 2025 года.

Обратите внимание! О завершении переговоров с Украиной по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной объявили 30 июня на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен.

Стороны достигли принципиальной договоренности о пересмотре положений по либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации.

По сравнению с действующими от 6 июня квотами, условия для украинских производителей улучшены – стороны договорились о либерализации торговли по ряду агропродуктов. В частности, речь идет о повышении квот на большинство агропродуктов, в частности на такие "критические продукты", как мясо птицы, яйца, сахар, пшеницу. Также соглашение предусматривает либерализацию импорта некоторых молочных продуктов и продуктов переработки фруктов.

Важно! Несколько стран-членов ЕС, преимущественно соседей Украины, высказали замечания к проекту нового соглашения, заявив, что оно может дестабилизировать европейские рынки сельскохозяйственной продукции.