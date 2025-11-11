Украинские сыры исчезают с полок: почему магазины заполоняет импорт

Польские и немецкие сыры вытесняют украинскую продукцию с полок магазинов из-за более низких цен. Отечественные производители на внутреннем рынке проигрывают конкуренцию европейским странам по ряду причин.

Как вырос импорт сыров в Украину?

Украинские производители сыров находятся под давлением импортной продукции, темпы завоза которой активизировались в конце 2025 года. Отечественные сыры проигрывают завезенным в ценах из-за производственных, логистических и финансовых вызовов. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказала доктор экономических наук Ольга Козак.

Больше всего на рынок сыров в Украине давит продукция из Европейского Союза. По словам эксперта Ольги Козак, в течение января-сентября 2025 года около 90% импорта пришлось на следующие страны:

Польша – 47% завезенных сыров;

Германия – 15%;

Нидерланды, Латвия, Италия и Франция – около 30%.

Ольга Козак Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка Института аграрной экономики За последние месяцы европейские цены на основные виды сыров уменьшились примерно на четверть, что существенно изменило соотношение цен на рынке. В результате импортная продукция сейчас продается в Украине значительно дешевле, чем сыры отечественного производства. Это создает дополнительное давление на украинских производителей. Основным фактором роста импорта сыра можно считать проигранную ценовую конкуренцию Европейским странам.

По приведенным эксперткой данным Таможенной службы Украины, в Украину завезли на 15% больше сыров в январе-сентябре 2025 года, чем за аналогичный период прошлого года. Доминируют импортные твердые и полутвердые сыры.

Олега Козак говорит, что тенденция нарастания импорта всех видов молочных продуктов усиливается на протяжении последних лет. В 2017-м объемы завезенных сыров в Украину превысили экспорт этого вида продукции, а в 2019 году импорт молочных продуктов вырос в 1,7 раза из-за дефицита сырья в Украине.

Заметим! С началом полномасштабного вторжения России импорт сыров в Украину сократился на 38,8% – с 55,2 тысячи тонн до 33,8 тысячи тонн. В последующие годы постепенно рос, а осенью 2025 года усиленно активизировался.

Почему украинские производители сыров проигрывают в ценах европейским?

В Европейском Союзе и мире в целом произошел обвал цен на молочную продукцию, говорит эксперт Ольга Козак. В то же время экономика и сельское хозяйство Украины работают в условиях военных вызовов, которые приводят к росту цен.

Среди ключевых проблем, влияющих на себестоимость сыров:

дефицит качественного молочного сырья;

высокая стоимость энергоресурсов;

перебои с энергоснабжением;

логистические трудности;

колебания валютного курса;

сокращение внутреннего спроса на продукцию;

ограниченный доступ к кредитным ресурсам.

В то же время европейские сыроделы работают в более стабильной экономической среде. Им доступны более дешевые энергоресурсы, кредиты низкой стоимости и преимущества системной государственной поддержки.

Благодаря этому производители сыра ЕС могут удерживать низкую себестоимость продукции, хотя и имеют дополнительные расходы на транспортировку продукции в Украину.

Также эксперт Ольга Козак замечает, что ассортимент сыров и разнообразие брендов европейских производителей часто лучше соответствует запросам украинских потребителей.

Как преодолеть кризис в украинском производстве сыра?

Производители сыров в Украине работают под давлением как со стороны импорта, что растет, так и внутренних проблем. Речь идет о производственных, логистических, финансовых и рыночных вызовах.

По мнению эксперта Ольги Козак, улучшение положения украинских сыроделов невозможно без активной адаптации, а именно:

модернизации производства;

дифференциации продукта;

улучшения маркетинга.

Также отрасль нуждается в поддержке государства. При условии усиления работы в этих направлениях, производители сыров в Украине смогут конкурировать с зарубежными компаниями.

Сокращают ли производство сыроваренные заводы Украины?