Українські сири зникають із полиць: чому магазини заполоняє імпорт

Польські та німецькі сири витісняють українську продукцію з полиць магазинів через нижчі ціни. Вітчизняні виробники на внутрішньому ринку програють конкуренцію європейським країнам через низку причин.

Як зріс імпорт сирів до України?

Українські виробники сирів перебувають під тиском імпортної продукції, темпи завезення якої активізувалися наприкінці 2025 року. Вітчизняні сири програють завезеним у цінах через виробничі, логістичні та фінансові виклики. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла докторка економічних наук Ольга Козак.

Найбільше на ринок сирів в Україні тисне продукція з Європейського Союзу. За словами експертки Ольги Козак, упродовж січня-вересня 2025 року близько 90% імпорту припало на наступні країни:

Польща – 47% завезених сирів;

Німеччина – 15%;

Нідерланди, Латвія, Італія та Франція – близько 30%.

Ольга Козак Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку Інституту аграрної економіки За останні місяці європейські ціни на основні види сирів зменшилися приблизно на чверть, що суттєво змінило співвідношення цін на ринку. Унаслідок цього імпортна продукція наразі продається в Україні значно дешевше, ніж сири вітчизняного виробництва. Це створює додатковий тиск на українських виробників. Основним чинником зростання імпорту сиру можна вважати програну цінову конкуренцію Європейським країнам.

За наведеними експерткою даними Митної служби України, до України завезли на 15% більше сирів у січні-вересні 2025 року, ніж за аналогічний період торік. Домінують імпортні тверді та напівтверді сири.

Олега Козак говорить, що тенденція наростання імпорту всіх видів молочних продуктів посилюється впродовж останніх років. У 2017-му обсяги завезених сирів до України перевищили експорт цього виду продукції, а у 2019 році імпорт молочних продуктів зріс у 1,7 раза через дефіцит сировини в Україні.

Зауважимо! З початком повномасштабного вторгнення Росії імпорт сирів до України скоротився на 38,8 % – з 55,2 тисячі тонн до 33,8 тисячі тонн. У наступні роки поступово зростав, а восени 2025 року посилено активізувався.

Чому українські виробники сирів програють у цінах європейським?

У Європейському Союзі та світі загалом стався обвал цін на молочну продукцію, каже експертка Ольга Козак. Водночас економіка та сільське господарство України працюють в умовах воєнних викликів, які призводять до зростання цін.

Серед ключових проблем, що впливають на собівартість сирів:

дефіцит якісної молочної сировини;

висока вартість енергоресурсів;

перебої з енергопостачанням;

логістичні труднощі;

коливання валютного курсу;

скорочення внутрішнього попиту на продукцію;

обмежений доступ до кредитних ресурсів.

Водночас європейські сировари працюють у більш стабільному економічному середовищі. Їм доступні дешевші енергоресурси, кредити нижчої вартості та переваги системної державної підтримки.

Завдяки цьому виробники сиру ЄС можуть утримувати нижчу собівартість продукції, хоч і мають додаткові витрати на транспортування продукції до України.

Також експертка Ольга Козак зауважує, що асортимент сирів та різноманітність брендів європейських виробників часто краще відповідає запитам українських споживачів.

Як подолати кризу в українському виробництві сиру?

Виробники сирів в Україні працюють під тиском як з боку імпорту, що зростає, так і внутрішніх проблем. Йдеться про виробничі, логістичні, фінансові та ринкові виклики.

На думку експертки Ольги Козак, покращення становища українських сироварів неможливе без активної адаптації, а саме:

модернізації виробництва;

диференціації продукту;

поліпшення маркетингу.

Також галузь потребує підтримки держави. За умови посилення роботи в цих напрямках, виробники сирів в Україні зможуть конкурувати з закордонними компаніями.

Чи скорочують виробництво сироварні заводи України?