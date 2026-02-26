Потери элеваторов из-за войны составили 13 миллионов тонн: есть ли дефицит хранилищ

Полномасштабная война нанесла элеваторной инфраструктуре Украины значительные потери. Несмотря на сокращение емкостей для хранения зерна, дефицита пока не наблюдается из-за меньшего объема урожая.

На сколько критичны сейчас потери элеваторов?

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Агроцентра Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал, что элеваторная отрасль Украины за годы полномасштабной войны понесла убытки примерно на 1,1 миллиарда долларов США, сообщает Delo.ua. Потери мощностей для хранения зерна составляют до 13 миллионов тонн.

Смотрите также Морозы не стали помехой: озимые культуры в Украине зимуют удовлетворительно

По его словам, сейчас общие элеваторные мощности в Украине составляют около 53 миллионов тонн, что примерно на 4 миллиона тонн меньше, чем в 2021 году. Всего за четыре года войны страна потеряла от 9 до 13 миллионов тонн емкости для хранения, хотя часть объектов впоследствии удалось восстановить.

В то же время существенного дефицита мощностей пока не возникает. Это объясняется сокращением производства зерновых и масличных культур - со 106 миллионов тонн в 2021 году до около 76 миллионов тонн в 2025 году.

По оценкам экспертов, дальнейшее состояние инфраструктуры хранения будет зависеть от ситуации с безопасностью и темпов восстановления аграрного сектора.

Помощь Grain from Ukraine: Украина отправила в Пакистан 1850 тонн пшеницы в Пакистан