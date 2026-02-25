В Пакистан отправили гуманитарную украинскую пшеницу в Пакистан

Украина передала 1850 тонн пшеницы Пакистан в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, которую реализуют при поддержке международных партнеров. Об этом сообщили в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Донорами поставки выступили Испания и Чехия. Помощь предоставляется в рамках расширения программы в формате Food from Ukraine.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, переданный объем зерна позволит поддержать около 26 тысяч человек. Как отметил заместитель министра Денис Башлык, инициатива подтверждает способность Украины оставаться важным участником глобальной продовольственной системы даже во время войны.

Ожидается, что следующие отгрузки помогут сформировать резервы для реагирования на сезонные вызовы, в частности период муссонов в Пакистане.

