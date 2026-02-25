У Пакистан відправили гуманітарну українську пшеницю

Україна передала 1850 тонн пшениці Пакистан у межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яку реалізують за підтримки міжнародних партнерів. Про це повідомили у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Донорами постачання виступили Іспанія та Чехія. Допомога надається у межах розширення програми у форматі Food from Ukraine.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН, переданий обсяг зерна дозволить підтримати близько 26 тисяч осіб. Як зазначив заступник міністра Денис Башлик, ініціатива підтверджує спроможність України залишатися важливим учасником глобальної продовольчої системи навіть під час війни.

Очікується, що наступні відвантаження допоможуть сформувати резерви для реагування на сезонні виклики, зокрема період мусонів у Пакистані.

