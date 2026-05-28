Новые рынки для агроэкспорта: Украина запускает масштабное сотрудничество с Африкой

Украина создала платформу для развития сотрудничества с Африкой

Украинский бизнес основал Украинско-африканский деловой совет – UAfrica Business Council, сообщили в Минэкономики. Новую межсекторальную платформу создали для расширения экспортных возможностей, развития долгосрочных партнерств и системной интеграции украинских компаний на рынках Африки.

Учредительное заседание Совета состоялось 25 мая в День Африки в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Платформа будет работать как общая площадка для бизнеса, государственных учреждений, отраслевых ассоциаций и образовательных учреждений. Среди ее основных направлений – развитие торговых и логистических маршрутов, организация бизнес-миссий, установление B2B-контактов и сопровождение инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Африка становится перспективным направлением для украинского агроэкспорта

Отдельное внимание в деятельности Совета планируют уделить аграрной сфере. Речь идет не только о поставках украинской агропродукции, но и о развитии местной аграрной инфраструктуры, образовательные программы и подготовку специалистов.

Украина уже имеет первые практические результаты сотрудничества со странами континента. В частности, в апреле 2026 года в рамках гуманитарной инициативы Президента "Продовольствие из Украины" в Гане начал работать первый украинский агрохаб.

Этот центр занимается переработкой и распределением продукции, а также призван укрепить продовольственную безопасность, улучшить логистику и углубить экономические связи Украины со странами Западной Африки.

Бизнесу предлагают перейти от диалога к инвестициям

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык отметил, что запуск агрохаба в Гане стал началом долгосрочной стратегии присутствия Украины на африканском континенте.

По его словам, государство уже задало направление развития сотрудничества, а теперь задача заключается в переходе от политического диалога к конкретным инвестиционным и производственным проектам.

Кроме экономического взаимодействия, Совет планирует поддерживать гуманитарные и безопасностные инициативы Украины. Также предполагается обмен украинским опытом в вопросах устойчивости, восстановления и реформирования сектора безопасности.

К работе платформы уже присоединились представители профильных министерств, банковской сферы, аграрного бизнеса, университетов и ведущих украинских компаний.

