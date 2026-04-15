Агрохаб как новая модель сотрудничества

Украина сделала еще один шаг в развитии глобальной продовольственной поддержки, открыв агрохаб в Гане в рамках инициативы Food from Ukraine, сообщает Министерство экономики Украины. Проект призван не только обеспечить регион продуктами, но и заложить основу для долгосрочного партнерства.

В ведомстве отмечают, что новый центр будет способствовать развитию локальной переработки и созданию экономических возможностей в Западной Африке.

По словам министра Алексей Соболев, Украина даже в условиях войны сохраняет свою роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и предлагает партнерам новый формат сотрудничества, ориентированный на устойчивое развитие.

Обратите внимание! Агрохаб открыли благодаря Меморандуму о сотрудничестве, подписанном Минэкономики и Министерством продовольствия и сельского хозяйства Ганы во время конференции Food from Ukraine 19 ноября 2025 года.

Как будет работать новый центр?

Агрохаб будет сочетать украинскую продукцию с товарами, доступными на местном рынке. На этой основе будут формироваться продовольственные наборы для дальнейшего распределения среди населения.

В перспективе центр будет развивать направления упаковки, порционирования и переработки продукции. Это позволит создавать добавленную стоимость непосредственно в регионе.

Интересно! В первые наборы уже вошли местный рис, а также макаронные изделия, изготовленные в Гане из украинской муки. Такой подход демонстрирует новую модель сотрудничества, где гуманитарная помощь становится основой для экономического развития.

