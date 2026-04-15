Агрохаб як нова модель співпраці

Україна зробила ще один крок у розвитку глобальної продовольчої підтримки, відкривши агрохаб у Гані в межах ініціативи Food from Ukraine, повідомляє Міністерство економіки України. Проєкт покликаний не лише забезпечити регіон продуктами, а й закласти основу для довгострокового партнерства.

У відомстві зазначають, що новий центр сприятиме розвитку локальної переробки та створенню економічних можливостей у Західній Африці.

За словами міністра Олексій Соболев, Україна навіть в умовах війни зберігає свою роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та пропонує партнерам новий формат співпраці, орієнтований на сталий розвиток.

Зверніть увагу! Агрохаб відкрили завдяки Меморандуму про співпрацю, підписаному Мінекономіки та Міністерством продовольства та сільського господарства Гани під час конференції Food from Ukraine 19 листопада 2025 року.

Як працюватиме новий центр?

Агрохаб поєднуватиме українську продукцію з товарами, доступними на місцевому ринку. На цій основі формуватимуться продовольчі набори для подальшого розподілу серед населення.

У перспективі центр розвиватиме напрямки пакування, порціонування та переробки продукції. Це дозволить створювати додану вартість безпосередньо в регіоні.

Цікаво! До перших наборів уже увійшли місцевий рис, а також макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Такий підхід демонструє нову модель співпраці, де гуманітарна допомога стає основою для економічного розвитку.

