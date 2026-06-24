Пшеница дешевеет в преддверии уборки урожая: фермеры столкнулись с новой реальностью

В Украине начали снижаться цены на пшеницу в связи с приближением нового сезона и ожидаемым увеличением предложения зерна. Покупатели сдерживают активность, а аграрии постепенно выходят на рынок с остатками прошлогоднего урожая.

Пшеница в Украине дешевеет в преддверии начала уборочной кампании

На украинском рынке пшеницы наблюдается снижение цен в связи с приближением уборочной кампании и ожиданием поступления нового урожая. Latifundist.com сообщает, что трейдеры уже учитывают будущее увеличение предложения зерна.

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В частности, цены на условиях DAP-порт снизились до около 214 долларов США за тонну для фуражной пшеницы. Пшеница 3-го класса торгуется на уровне около 217 долларов США за тонну, а 2-го класса – 218 долларов США за тонну.

Основной причиной падения цен участники рынка называют приближение нового маркетингового сезона. Покупатели все чаще ожидают появления зерна нового урожая и не спешат формировать значительные запасы пшеницы старого сезона.

Дополнительное давление создают ожидания активного начала уборки урожая. С увеличением предложения трейдеры занимают осторожную позицию, что сдерживает спрос и влияет на ценовую ситуацию.

Экспорт пшеницы пока не поддерживает цены

Несмотря на активность отдельных направлений экспорта, внешний спрос пока не оказывает достаточной поддержки рынку. Часть международных покупателей ожидает результатов нового урожая в странах Северного полушария и оценивает будущие объемы поставок.

По данным Spike Brokers, в первой половине июня Украина экспортировала 668 тысяч тонн пшеницы. Среди основных покупателей украинского зерна остаются Алжир, Индонезия, Йемен и страны Ближнего Востока.

Обратите внимание! В то же время аграрии активнее предлагают остатки пшеницы старого урожая перед началом уборки. Это усиливает конкуренцию среди продавцов и дополнительно влияет на уровень цен. В ближайшие недели главными факторами для рынка останутся темпы уборки урожая, фактическая урожайность и качество зерна нового сезона. Именно эти показатели будут определять дальнейшее направление движения цен на украинскую пшеницу.

Мировые рынки колеблются, а кукуруза в Украине стабильна

В то же время ситуация с кукурузой противоположна тому, что происходит с пшеницей, о чем мы недавно писали. Мировой рынок кукурузы переживает очередные ценовые колебания, однако украинские продавцы пока не ощущают резких изменений. Экспортеры продолжают выполнять контракты, а цены на внутреннем рынке остаются относительно стабильными.