Продажи украинских сыров падают из-за конкуренции с ЕС

Дешевые европейские сыры создали жесткую конкуренцию для отечественных сыроделов. Однако производители не хотят терять сырье и не уменьшают производство, из-за чего склады уже переполнены продукцией.

Украинские производители не выдерживают конкуренции

Во второй половине октября ситуация на рынке сыра не улучшилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Спрос остается слабым, а конкурировать с более дешевым европейским сыром отечественным производителям становится все труднее.

Сокращать производство сыроваренные заводы пока не спешат, ведь не хотят терять сырье. Поэтому запасы готовой продукции продолжают расти.

Обратите внимание! Предприятия с более развитым маркетингом пытаются удержать продажи за счет акций – значительную часть продукции реализуют со скидками. Несмотря на это, из-за высоких базовых цен на сыр им удается оставаться прибыльными. Новых повышений цен уже не ожидается, поскольку они и без того превышают уровень европейских аналогов.

Импортный сыр из стран ЕС поступает на украинский рынок по существенно более низким ценам, что заставляет местных производителей снижать стоимость или увеличивать долю акционных продаж. Ожидается дальнейший рост объемов импорта, что создаст дополнительное давление на отечественных сыроделов. По прогнозам, в ноябре-декабре в Украину будет ввезено столько полутвердых сыров, сколько их производится украинскими заводами.

Важно! На внешних рынках ситуация также усложняется. Из-за падения европейских цен импортеры с традиционных направлений требуют уступок, а экспортные контракты заключаются на менее выгодных условиях.

Производство украинских сыров сокращается из-за влияния импорта