Цены на подсолнечник в Украине резко обвалились: что произошло на рынке

Мировой рынок растительных масел продолжает демонстрировать негативную динамику из-за избытка предложения и слабого спроса. Это уже повлияло на украинский рынок подсолнечника, где цены за неделю просели более чем на тысячу гривен за тонну.

Почему падают цены на подсолнечное масло?

Мировой рынок растительных масел остается под давлением из-за увеличения предложения и снижения спроса на физических рынках, сообщает GrainTrade. Даже высокие цены на нефть пока не могут поддержать котировки масличных культур.

Смотрите также Украина выходит в лидеры: Китай увеличил закупки одного из товаров в разы

Одним из главных факторов стала ситуация в Индии – одном из крупнейших импортеров растительных масел. Из-за подорожания энергоносителей экономическая ситуация в стране ухудшается, а потребление масла сокращается.

В результате цены на подсолнечное масло с поставкой в Индию в течение недели снизились еще на 10 долларов США за тонну – до 1390 – 1400 долларов США за тонну CIF Mumbai. Это потянуло вниз и котировки российской и украинской продукции.

Цены спроса на украинское подсолнечное масло с доставкой в черноморские порты опустились до 1315 – 1320 долларов США за тонну.

Украинские переработчики сокращают закупки

На внутреннем рынке ситуацию усугубляет падение маржи переработки. Часть заводов на юге Украины также приостановила работу из-за российских обстрелов, что дополнительно уменьшило спрос на сырье.

Из-за этого переработчики стали менее активно закупать подсолнечник, а конкуренция за объемы продукции заметно ослабла.

В течение недели цены спроса на подсолнечник в Украине упали на 1000 – 1500 гривен за тонну. Сейчас производителям предлагают 31 000 – 32 500 гривен за тонну без налога на добавленную стоимость при масличности 50%.

Еще на прошлой неделе цены находились на сезонном максимуме и достигали 34 000 – 34 300 гривен за тонну.

Прогнозы USDA также давят на рынок

Дополнительное негативное влияние на рынок создают новые прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA). Аналитики ожидают существенное увеличение мирового производства масличных культур в сезоне 2026/27.

В частности, мировой урожай подсолнечника может вырасти на 13%, а сои – на 3,5%. Основными причинами называют расширение посевных площадей и благоприятные погодные условия.

Увеличение мирового предложения масличных культур продолжает давить на цены даже несмотря на дорогие энергоносители,

– отмечают аналитики рынка.

Сейчас погода способствует активному севу подсолнечника в странах Черноморского региона, а также хорошим темпам посева сои в США.

Какие сейчас цены на подсолнечник в Украине?

В Украине закупочные цены на подсолнечник на сегодня составляют в среднем от 370 до 575 долларов за тонну, или от 29 000 до 34 000 гривен за тонну (с НДС), в зависимости от показателей масличности, базиса поставки и региона.

Цены в регионах несколько отличаются:

Центр и Юг: 25 500 – 33 000 гривен за тонну.

25 500 – 33 000 гривен за тонну. Западные и Восточные области: 25 700 – 26 500 гривен за тонну.

Украина резко нарастит производство подсолнечника: прогноз USDA на новый сезон

Ранее мы сообщали, что аналитики USDA увеличили прогнозы производства подсолнечника для Украины, что также может влиять на стоимость подсолнечника в сторону удешевления.

Аналитики USDA прогнозируют рост производства подсолнечника в Украине до 13,5 миллиона тонн в 2026/27 году.

Ожидается увеличение экспорта подсолнечного масла до 5,1 миллиона тонн и шрота до 3,5 миллиона тонн.

Мировое производство подсолнечного масла может вырасти до 23,5 миллиона тонн, а шрота – до 24,7 миллиона тонн. Также ожидается активизация международной торговли продукцией переработки. По оценкам аналитиков, глобальный экспорт подсолнечного масла составит 15,6 миллиона тонн, а подсолнечного шрота – 10,4 миллиона тонн.