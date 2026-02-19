Экспорт украинской муки упал до минимума за 20 лет: что на это повлияло

В 2025 году Украина сократила экспорт муки до самого низкого уровня с 2006 года. Основными причинами падения экспорта стали потеря традиционных рынков и сложности с логистикой на фоне войны.

Почему снизился экспорт муки?

Председатель ревизионной комиссии общественного союза Мукомолы Украины Сергей Сакиркин рассказал, что по итогам 2025 года Украина экспортировала 66,8 тысяч тонн муки, сообщает "АПК-Информ". Это самый низкий показатель с 2006 года, когда объемы поставок составляли лишь 10,5 тысячи тонн.

По его словам, полномасштабная война фактически лишила украинские мукомольные предприятия возможности получать дополнительные доходы на внешних рынках. Ранее экспорт позволял наращивать производство и снижать себестоимость продукции, однако из-за логистических трудностей большинство традиционных рынков было потеряно.

Сейчас среди стабильных направлений сбыта осталась Молдова, а также открылись возможности поставок в страны Европейского Союза, куда направляется более половины всего экспорта.

Обратите внимание! В то же время из-за того, что поставки осуществляется преимущественно железнодорожным и автомобильным транспортом, перспективы существенного увеличения экспорта пока остаются ограниченными.

Экспорт украинского овса рекордный за 10 лет даже несмотря на сокращение урожая