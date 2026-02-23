Украина потеряла часть рынка Польши: канадская голубика подвинула украинскую

Основными рынками сбыта украинской замороженной голубики остаются Польша и Германия, однако конкуренция усиливается. Из-за заморозки и стабильных поставок из Канады Украина частично потеряла позиции на польском рынке.

Почему канадская голубика вытесняет украинскую?

Ключевыми направлениями экспорта украинской замороженной голубики остаются Польша и Германия, об этом говорится в отчете ассоциации Ягодоводство Украины. На эти две страны приходится соответственно 31% и 19% от общих отгрузок.

Специалисты отмечают, что в 2025 году экспорт свежей голубики испытал меньшее влияние, чем другие ягодные культуры. Больше всего пострадал сегмент ранней ягоды, тогда как общий урожай, несмотря на сокращение по сравнению с 2024 годом, превысил показатели 2023-го.

Зато сегмент замороженной черники и голубики сократился значительно сильнее – в начале сезона объемы экспорта упали примерно до половины от уровня прошлого года.

Эксперты обращают внимание, что негативная тенденция для Украины на польском рынке сформировалась еще в 2024 году и сохранилась в 2025-м. Польские импортеры постепенно замещают украинскую ягоду продукцией из Канады, которая сейчас обеспечивает почти половину импорта при стабильном общем спросе.

Обратите внимание! Среди причин – более предсказуемые поставки из Канады и сокращение предложения из Украины из-за весенних заморозков, что уменьшили доступные экспортные объемы. В результате канадская голубика стала для польского рынка более надежным источником, а украинская продукция потеряла часть позиций.

