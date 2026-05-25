Падение цен и конкуренция из Украины: почему производители сахара в ЕС урезают посевы свеклы

Европейская сахарная отрасль переживает непростой период из-за падения цен и ухудшения финансовых результатов компаний. Крупнейшие производители уже сокращают посевы свеклы, уменьшают переработку и пересматривают сотрудничество с аграриями.

Крупные производители сахара фиксируют убытки

Европейские сахарные компании все острее ощущают последствия изменений на рынке, сообщает Agrarheute. Снижение цен на сахар и слабые продажи ухудшают финансовые результаты отрасли и заставляют бизнес пересматривать производственные планы.

Крупнейший производитель сахара в Европе – Südzucker – завершил 2025/26 финансовый год с существенным ухудшением показателей. Операционная прибыль компании сократилась более чем вдвое – до 163 миллионов евро, тогда как годом ранее составляла 350 миллионов евро.

Особенно сложной стала ситуация именно в сахарном сегменте, который завершил период с убытком в 177 миллионов евро. Выручка от продажи сахара также заметно просела – на 28%, до 2,8 миллиарда евро.

Площади под свеклой сокращаются

В Südzucker объясняют ухудшение результатов прежде всего падением цен на европейском рынке и уменьшением объемов продаж. Дополнительное давление, по оценкам компании, создает увеличение беспошлинного импорта, в том числе и из Украины.

Реакцией бизнеса стало сокращение производственных масштабов. Компания уже уменьшила площади под сахарной свеклой на 18% – до 305,8 тысячи гектаров, а объемы переработки сократились до 24,8 миллиона тонн.

Снижение производственной активности продолжается и в новом сезоне, что свидетельствует об осторожных ожиданиях производителей по восстановлению рынка.

Фермеры теряют контракты и прогнозируемость

Проблемы коснулись не только переработчиков, но и аграриев. Другой крупный игрок рынка – Pfeifer & Langen – начал пересмотр сотрудничества с поставщиками сырья и сокращает программы закупки свеклы.

Более 80 фермерских хозяйств, которые обрабатывают примерно 1,2 тысячи гектаров, не получат новых контрактов. Больше всего это решение задело производителей, чьи поля расположены более чем в 100 километрах от завода в Лаге.

В компании объясняют такой шаг экономической целесообразностью, однако фермеры выражают недовольство из-за внезапного прекращения сотрудничества.

После потери контрактов вернуться к выращиванию свеклы будет непросто,

– отмечают представители хозяйств.

В отрасли ожидают, что тенденция к сокращению продолжится. По прогнозам, уже в 2026 году площади под сахарной свеклой в Германии могут уменьшиться еще на 12,6%.

Украина засеяла меньше всего сахарной свеклы в истории: что произошло?

Несмотря на опасения европейских фермеров, украинские производители сахарной свеклы сейчас тоже переживают не лучшие времена. Украина завершила посевную кампанию сахарной свеклы с исторически минимальными площадями, сократив их на 18% по сравнению с прошлым годом.

Основными причинами уменьшения площадей стали нестабильные погодные условия и сложная экономическая ситуация, что повлияли на рентабельность выращивания культуры.