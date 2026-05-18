Посевная сахарной свеклы завершилась с антирекордом

Украинские сельхозпроизводители завершили сев сахарной свеклы на площади 162,1 тысячи гектаров. По данным ассоциации "Укрцукор", это на 18% меньше, чем в прошлом году.

Смотрите также Один из крупнейших производителей сахара закрыл экспорт: рынок готовится к дефициту

Такой результат стал самым низким за весь период независимости Украины. Сокращение площадей свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сталкивается сахарная отрасль.

Несмотря на общее падение посевов, наибольшие площади под культурой традиционно остались в Винницкой области. В этом году там под сахарную свеклу отвели 31,2 тысячи гектаров.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Погода существенно усложнила кампанию

Председатель ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская назвала нынешнюю посевную одну из самых сложных за последние годы. По ее словам, аграриям пришлось работать в условиях нестабильной и неблагоприятной погоды.

Погода заставила нас изрядно понервничать: заморозки, пылевые бури, пересел около 5% площадей. Но несмотря на все эти вызовы, посевная завершена,

– отметила Кавушевская.

Из-за погодных неурядиц часть полей пришлось пересевать, что дополнительно увеличило расходы производителей и усложнило организацию работ.

В отрасли надеются на урожай и стабильные цены

В ассоциации отмечают, что нынешний антирекорд не является случайным. Он стал следствием сочетания внутренних и глобальных вызовов, которые влияют на рентабельность выращивания культуры.

Яна Кавушевская заметила, что сокращение площадей является своеобразным отражением тех сложных условий, в которых сегодня работает украинская сахарная промышленность.

Несмотря на пессимистическую статистику, участники рынка сохраняют осторожный оптимизм. В отрасли надеются на благоприятную погоду в течение сезона, хороший урожай и справедливую ценовую конъюнктуру, которая позволит производителям компенсировать понесенные риски и расходы.

В ЕС против сахара: Украина резко сокращает производство и экспорт

Помимо прочего, на объемы производства сахарной свеклы повлияло и то, что в ЕС ограничивают импорт украинского сахара.

Украина сокращает производство сахара из-за ограничений торговли и проблем с экспортной логистикой, ожидается снижение производства на 26,3% в 2025–2026 годах.

Экспорт сахара уменьшился на 14,2% в 2024–2025 годах, основные рынки сбыта – Африка и Ближний Восток, ожидается дальнейшее падение до 505 тысяч тонн.

Внутреннее потребление также снижается. Если до полномасштабной войны украинцы потребляли около 1,1 миллиона тонн сахара в год, то в сезоне 2025–2026 этот показатель может сократиться до 0,9 миллиона тонн. Главной причиной является уменьшение численности населения и изменения в структуре спроса.