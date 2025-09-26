В этом году в Германии может быть самый большой за 25 лет урожай картофеля. Рекордный урожай также поспособствовал сильному снижению цен.

В Германии соберут картофеля больше всего за 25 лет

Немецкие аграрии в 2025 году могут собрать самый большой урожай картофеля за последние 25 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Министерство сельского хозяйства страны подсчитало, что объем урожая составит 13,4 миллиона тонн - на 5,3% больше, чем в прошлом году, и на 17% выше многолетнего среднего показателя.

Обратите внимание! Последний раз настолько большой урожай немецкие фермеры собирали в 2000 году. Вместе с тем, рекордный урожай повлиял на цены: фермеры сейчас получают на треть меньше за картофель нового урожая, а в супермаркетах в августе картофель стоил примерно на 15% дешевле, чем в прошлом году. Даже молодой картофель в этом году значительно дешевле предыдущих сезонов.

Посевные площади картофеля в Германии увеличились на 6,7% до 301 тысячи гектаров, а средняя урожайность по стране составляет около 44 тонн с гектара. Также благоприятные погодные условия этого года помогли ожидаемому рекорду.

Министерство отмечает, что данные основываются на оценке менее половины из почти 700 контрольных участков, поэтому окончательные результаты могут немного отличаться.

