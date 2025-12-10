Урожай и экспорт кукурузы в Украине упадет: USDA ухудшил прогноз

Сезон сбора урожая кукурузы ухудшился из-за ряда факторов, среди которых и погода, что значительно ухудшило прогнозы сборов урожая. По новому прогнозу Министерства сельского хозяйства США, прогноз урожая уменьшился на 3 миллиона тонн.

Прогноз по урожаю кукурузы ухудшился

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ухудшило прогноз производства кукурузы в Украине в 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет USDA за декабрь. Так, оценки урожая кукурузы в Украине по сравнению с прогнозом ноября снижены на 3 миллиона тонн – до 29 миллиона тонн, экспорта – на 1,5 миллиона тонн, до 23 миллионов тонн.

Производство пшеницы, как считают специалисты, в Украине составляет 23 миллиона тонн (без изменений к оценкам ноября). Экспорт ожидается на уровне 14,5 миллиона тонн (-0,5 миллиона тонн).

Оценка урожая ячменя в 2025/26 маркетинговом году осталась на уровне прогнозов прошлого месяца – до 5,9 миллиона тонн, а экспорта – уменьшилась до 2,7 миллиона тонн (-0,3 миллиона тонн).

В целом специалисты USDA оценивают мировой урожай кукурузы на уровне 1282,96 миллиона тонн (-3,2 миллиона тонн), а экспорт – 197,9 миллиона тонн (-0,4 миллиона тонн).

Урожай пшеницы текущего сезона прогнозируется на уровне 837,8 миллиона тонн (+8,9 миллиона тонн к оценке прошлого месяца) и торговля – 218,7 миллиона тонн (+1 миллиона тонн). Мировое производство ячменя оценивается в 152,94 миллиона тонн (+3,125 миллиона тонн), торговля – в 30,8 миллиона тонн (+0,5 миллиона тонн).

