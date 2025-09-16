Впервые за почти 5 лет Кабмин назначил главу Госгеокадастра
- Дмитрий Макаренко назначен председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра впервые с 2020 года.
- После работы в Госавиаслужбе и Научно-исследовательском институте геодезии и картографии, Макаренко вернулся в Госгеокадастр и работает на государственной службе с 2014 года.
Впервые с 2020 года Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра возглавил руководитель, а не исполняющий обязанности. Соответствующее назначение было осуществлено по решению Кабмина.
У Госгеокадастра новый руководитель
Кабинет министров назначил председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрия Макаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Эта должность была вакантна с декабря 2020 года, когда предыдущий председатель Роман Лещенко пошел на повышение и стал министром аграрной политики и продовольствия.
Обратите внимание! Дмитрию Макаренко сейчас 34 года, он практически все время работает в государственном секторе. Окончил Национальный авиационный университет в 2012 году и сначала работал в Государственной авиационной администрации и Госавиаслужбе.
В 2014 году сменил сферу деятельности, перейдя в земельную отрасль. За шесть лет он прошел путь в Госгеокадастре от главного специалиста до директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель.
После короткого периода работы в Научно-исследовательском институте геодезии и картографии (2020–2022), Макаренко вернулся к государственной службе в Госгеокадастре. В июле 2022 года его назначили заместителем председателя, а с августа 2023 года он возглавил службу в статусе исполняющего обязанности.
Что такое Госгеокадастр
Это правительственная служба, которая отвечает за учет земельных участков в стране, вносит информацию в государственный земельный кадастр, контролирует правильность использования земли, выдает разрешения на землеустроительные работы и тому подобное.
Можно ли без приватизации назначить кадастровый номер участку?
Получение кадастрового номера необходимо для продажи, дарения или мены объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
Кадастровый номер можно получить без приватизации, если оформляется земля под объектом недвижимости, уже зарегистрированным на праве собственности.