Вперше з 2020 року Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру очолив керівник, а не виконувач обов'язків. Відповідне призначення було здійснене за рішенням Кабміну.

У Держгеокадастру новий керівник

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, повідомляє 24 Канал із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. Ця посада була вакантна з грудня 2020 року, коли попередній голова Роман Лещенко пішов на підвищення й став міністром аграрної політики та продовольства.

Зверніть увагу! Дмитру Макаренку наразі 34 роки, він практично весь час працює у державному секторі. Закінчив Національний авіаційний університет у 2012 році й спочатку працював у Державній авіаційній адміністрації й Державіаслужбі.

У 2014 році змінив сферу діяльності, перейшовши до земельної галузі. За шість років він пройшов шлях у Держгеокадастрі від головного спеціаліста до директора Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель.

Після короткого періоду роботи в Науково-дослідному інституті геодезії й картографії (2020–2022), Макаренко повернувся до державної служби в Держгеокадастрі. У липні 2022 року його призначили заступником голови, а із серпня 2023 року він очолив службу в статусі виконувача обов'язків.

Що таке Держгеокадастр Це урядова служба, яка відповідає за облік земельних ділянок у країні, вносить інформацію в державний земельний кадастр, контролює правильність використання землі, видає дозволи на землевпорядкувальні роботи тощо.

