Нащо потрібен кадастровий номер?

Юристка Любов Полішкевич у коментарі 24 Каналу розповіла, що зазвичай за отриманням кадастрового номера звертаються у разі продажу, дарування, міни приватного житлового будинку чи капітального гаража, садового будинку чи дачі. Але будь-яка з угод, за її словами, буде неможливою, якщо земельна ділянка, на якій розташоване таке майно, не сформована.

Згідно з ч. 1 ст. 79-1 Земельного кодексу України, формування земельної ділянки полягає у визначенні її як об'єкта цивільних прав. Це означає встановлення її площі, меж та внесення інформації до Державного земельного кадастру. Саме цей етап – внесення відомостей до ДЗК – і є тим, що ми зазвичай називаємо "присвоєнням кадастрового номера".

Любов Полішкевич Керуюча партнерка юридичної фірми "Результат", керівниця практики земельного права та нерухомості Нещодавно ми мали в практиці такий кейс. Клієнт разом із родичами в судовому порядку успадкував приватний будинок. Завдання, яке поставили перед нами, – підготувати об'єкт до продажу. Зареєструвати речові права на цей об'єкт було відносно нескладно: провели технічну інвентаризацію, отримали судові рішення з відмітками про набуття чинності, перевірили наявність рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень, взяли довідку органу місцевого самоврядування про актуальну адресу будинковолодіння. Проте навіть після державної реєстрації права власності продаж був би неможливий: земельна ділянка, на якій розташований будинок, не була сформована. У приватизації цієї ділянки Клієнт не був зацікавлений, тому необхідно було лише зареєструвати саму ділянку в кадастрі.

У чому важливість кадастрового номеру?

Відповідно до ч. 8 ст. 120 Земельного кодексу України, істотною умовою договору, на підставі якого набувається право власності (або частка у праві спільної власності) на об'єкт нерухомого майна, є наявність кадастрового номера земельної ділянки, право на яку переходить разом із таким об'єктом. Це стосується і житлових будинків (крім багатоквартирних), і інших споруд, і об'єктів незавершеного будівництва.

Зазвичай формування земельної ділянки під уже існуючим об'єктом нерухомості, право власності на який зареєстроване відповідно до вимог законодавства, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,

– говорить Любов Полішкевич.

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про землеустрій», розробниками такої документації можуть бути:

юридичні особи, які мають необхідне технічне та технологічне забезпечення і в складі яких працює сертифікований інженер-землевпорядник, відповідальний за якість робіт;

фізичні особи-підприємці, які володіють таким забезпеченням і також мають сертифікат інженера-землевпорядника.

Які дії треба виконати для виготовлення документації?

Пакет документів для замовлення технічної документації стандартний, але в деталях може варіюватися. Загалом знадобляться:

копії документів, що підтверджують право власності на нерухомість ;

; копія паспорта та ідентифікаційного коду землекористувача (або кількох, якщо власників декілька);

землекористувача (або кількох, якщо власників декілька); технічний паспорт на об'єкт нерухомості (обов'язково зі сторінкою, де відображено земельну ділянку, її площу та розташовані на ній будівлі і споруди).

Після виготовлення документації та її підписання замовником, землевпорядник подає її в електронному вигляді до Державного земельного кадастру. Особисто звертатися до органів Держгеокадастру не потрібно – реєстрація здійснюється екстериторіально державним кадастровим реєстратором. За відсутності зауважень, протягом 14 робочих днів земельній ділянці буде присвоєно кадастровий номер,

– зазначає юристка.

Важливо! За словами Любові Полішкевич, отримати кадастровий номер без приватизації цілком реально, якщо йдеться про оформлення землі під об'єктом нерухомості, який вже належить землекористувачу на праві власності. Це ще не право власності на землю, але передумова для його набуття. І саме з цього кроку варто починати, якщо плануються будь-які юридично значущі дії з об'єктом.