Чи можна продати землю без кадастрового номера?

Продати землю без кадастрового номера в Україні неможливо, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Згідно з чинним законодавством України, кадастровий номер – це унікальний ідентифікатор земельної ділянки.

Читайте також Хто в Україні має право отримати 2 гектари землі у липні 2025 року

Цей номер підтверджує існування ділянки в Державному земельному кадастрі. Без нього ділянка не вважається повноцінно оформленою, а отже – не підлягає жодним правочинам, зокрема купівлі-продажу, даруванню чи оформленню спадщини.

Що заборонено власнику:

Нотаріус не оформить договір купівлі-продажу, навіть якщо у вас є держакт чи інші документи.

Ви не зможете зареєструвати право власності у Держреєстрі.

Ділянку неможливо офіційно подарувати, обміняти чи внести в статутний капітал.

Як присвоїти кадастровий номер ділянці

Замовити технічну документацію із землеустрою.

Провести межування та визначити точні координати ділянки.

Подати документи до Держгеокадастру для присвоєння кадастрового номера.

Отримати витяг із Державного земельного кадастру.

Процес отримання номера займає від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від ситуації, але без нього жодна угода не буде легальною.

Важливо! Продаж землі без кадастрового номера – неможливий і суперечить закону. Якщо ви плануєте розпоряджатися ділянкою, подбайте про те, щоб її було внесено до кадастру. Це захистить ваші права та дозволить здійснити угоду без перешкод.