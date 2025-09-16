У Госгеокадастра новый руководитель

Кабинет министров назначил председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрия Макаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Эта должность была вакантна с декабря 2020 года, когда предыдущий председатель Роман Лещенко пошел на повышение и стал министром аграрной политики и продовольствия.

Обратите внимание! Дмитрию Макаренко сейчас 34 года, он практически все время работает в государственном секторе. Окончил Национальный авиационный университет в 2012 году и сначала работал в Государственной авиационной администрации и Госавиаслужбе.

В 2014 году сменил сферу деятельности, перейдя в земельную отрасль. За шесть лет он прошел путь в Госгеокадастре от главного специалиста до директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель.

После короткого периода работы в Научно-исследовательском институте геодезии и картографии (2020–2022), Макаренко вернулся к государственной службе в Госгеокадастре. В июле 2022 года его назначили заместителем председателя, а с августа 2023 года он возглавил службу в статусе исполняющего обязанности.

Что такое Госгеокадастр Это правительственная служба, которая отвечает за учет земельных участков в стране, вносит информацию в государственный земельный кадастр, контролирует правильность использования земли, выдает разрешения на землеустроительные работы и тому подобное.

