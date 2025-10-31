Для чего нужен кадастровый номер участка?

Юрист Любовь Полишкевич в комментарии 24 Канала рассказала, что обычно за получением кадастрового номера обращаются в случае продажи, дарения, мены частного жилого дома или капитального гаража, садового дома или дачи. Но любая из сделок, по ее словам, будет невозможной, если земельный участок, на котором расположено такое имущество, не сформирован.

Согласно ч. 1 ст. 79-1 Земельного кодекса Украины, формирование земельного участка заключается в определении его как объекта гражданских прав. Это означает установление его площади, границ и внесение информации в Государственный земельный кадастр. Именно этот этап – внесения сведений в ГЗК – и является тем, что мы обычно называем "присвоением кадастрового номера".

Любовь Полишкевич Управляющий партнер юридической фирмы "Результат", руководитель практики земельного права и недвижимости Недавно мы имели в практике такой кейс. Клиент вместе с родственниками в судебном порядке унаследовал частный дом. Задача, которую поставили перед нами, – подготовить объект к продаже. Зарегистрировать вещные права на этот объект было относительно несложно: провели техническую инвентаризацию, получили судебные решения с отметками о вступлении в силу, проверили наличие решений в Едином государственном реестре судебных решений, взяли справку органа местного самоуправления об актуальном адресе домовладения. Однако даже после государственной регистрации права собственности продажа была бы невозможна: земельный участок, на котором расположен дом, не был сформирован. В приватизации этого участка Клиент не был заинтересован, поэтому необходимо было лишь зарегистрировать сам участок в кадастре.

Договор продажи без кадастрового номера невозможен

Согласно ч. 8 ст. 120 Земельного кодекса Украины, существенным условием договора, на основании которого приобретается право собственности (или доля в праве общей собственности) на объект недвижимого имущества, является наличие кадастрового номера земельного участка, право на который переходит вместе с таким объектом. Это касается и жилых домов (кроме многоквартирных), и других сооружений, и объектов незавершенного строительства.

Обычно формирование земельного участка под уже существующим объектом недвижимости, право собственности на который зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства, осуществляется на основании технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка,

– говорит Любовь Полишкевич.

Согласно ст. 26 Закона Украины "О землеустройстве", разработчиками такой документации могут быть:

юридические лица, которые имеют необходимое техническое и технологическое обеспечение и в составе которых работает сертифицированный инженер-землеустроитель, ответственный за качество работ;

физические лица-предприниматели, которые обладают таким обеспечением и также имеют сертификат инженера-землеустроителя.

Что делать для изготовления документации?

Пакет документов для заказа технической документации стандартный, но в деталях может варьироваться. В общем понадобятся:

копии документов, подтверждающих право собственности на недвижимость ;

; копия паспорта и идентификационного кода землепользователя (или нескольких, если владельцев несколько);

землепользователя (или нескольких, если владельцев несколько); технический паспорт на объект недвижимости (обязательно со страницей, где отражен земельный участок, его площадь и расположенные на нем здания и сооружения).

После изготовления документации и ее подписания заказчиком, землеустроитель подает ее в электронном виде в Государственный земельный кадастр. Лично обращаться в органы Госгеокадастра не нужно – регистрация осуществляется экстерриториально государственным кадастровым регистратором. При отсутствии замечаний, в течение 14 рабочих дней земельному участку будет присвоен кадастровый номер,

– отмечает юрист.

Помните! По словам Любови Полишкевич, получить кадастровый номер без приватизации вполне реально, если речь идет об оформлении земли под объектом недвижимости, который уже принадлежит землепользователю на праве собственности. Это еще не право собственности на землю, но предпосылка для его приобретения. И именно с этого шага стоит начинать, если планируются какие-либо юридически значимые действия с объектом.

