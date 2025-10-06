Фермеры получили возможность подтверждать происхождение выращенных на собственном хозяйстве сои и рапса. Это позволит не платить экспортные пошлины за эти культуры.

Аграрии смогут подтвердить происхождение своих сои и рапса

Кабинет Министров принял постановление №1256, сообщает 24 Канал. Оно определяет порядок подтверждения собственного выращивания семян сои и рапса, которые идут на экспортный рынок.

В документе указано, что право на льготу по уплате 10% экспортной пошлины на сою и рапс будет подтверждаться экспертным заключением о происхождении товара.

Заключение будет выдавать Торгово-промышленная палата Украины или региональные ТПП. Для его получения экспортеры должны подавать документы, подтверждающие происхождение продукции, в частности информацию из Государственного аграрного реестра (ГАР).

Обратите внимание! Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что вышеупомянутые положения не распространяются на операции по экспорту сельскохозяйственной продукции, осуществляемых на основании договоров о предоставлении посреднических услуг (в частности, договора комиссии, консигнации, поручения, агентского договора), и на сельхозкооперативы, созданные и/или зарегистрированные после вступления в силу статьи 1-1 ЗУ "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур".

