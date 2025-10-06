Аграрии смогут подтвердить происхождение сои и рапса, чтобы не платить экспортную пошлину
- Кабинет Министров принял постановление №1256, которое позволяет аграриям подтверждать происхождение сои и рапса во избежание уплаты экспортной пошлины.
- Торгово-промышленная палата Украины будет выдавать экспертные заключения, которые подтверждают право на льготу по пошлине, на основании документов из Государственного аграрного реестра.
Фермеры получили возможность подтверждать происхождение выращенных на собственном хозяйстве сои и рапса. Это позволит не платить экспортные пошлины за эти культуры.
Кабинет Министров принял постановление №1256, сообщает 24 Канал. Оно определяет порядок подтверждения собственного выращивания семян сои и рапса, которые идут на экспортный рынок.
В документе указано, что право на льготу по уплате 10% экспортной пошлины на сою и рапс будет подтверждаться экспертным заключением о происхождении товара.
Заключение будет выдавать Торгово-промышленная палата Украины или региональные ТПП. Для его получения экспортеры должны подавать документы, подтверждающие происхождение продукции, в частности информацию из Государственного аграрного реестра (ГАР).
Обратите внимание! Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что вышеупомянутые положения не распространяются на операции по экспорту сельскохозяйственной продукции, осуществляемых на основании договоров о предоставлении посреднических услуг (в частности, договора комиссии, консигнации, поручения, агентского договора), и на сельхозкооперативы, созданные и/или зарегистрированные после вступления в силу статьи 1-1 ЗУ "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур".
В Украине упали цены на подсолнечник: виноваты соево-рапсовые пошлины
Цены на подсолнечник в Украине снижаются из-за снижения стоимости сои и ограниченный экспорт, а также запасы рапса после введения экспортной пошлины.
Обмолочено лишь 44% запланированных площадей подсолнечника, что меньше по сравнению с 66% на эту дату в 2024 году.