Историческое зарыбление: в Кременчугское водохранилище выпустили рекордное количество малька

Госрыбагентство, Минэкономики и местные власти Черкасской и Полтавской областей провели масштабное зарыбление Кременчугского водохранилища. В рамках исторического заполнения водохранилища в воду выпустили 18 500 килограммов малька толстолобика.

В рамках исторической кампании по зарыблению Кременчугское водохранилище одновременно пополнили в двух областях – Черкасской и Полтавской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госрыбагентство. В общем выпустили 18,5 тонны молоди рыб.

В водоем вселили двухлеток белого и пестрого толстолобика, выращенных государственным Ирклиевским питомником растительноядных рыб:

на Черкасщине – 85,7 тыс. рыбин общим весом 9 тонн;

на Полтавщине – 86,4 тыс. рыбин общим весом 9,5 тонн.

В этом году впервые в истории Украины финансирование таких мероприятий осуществляется за счет государственных средств, полученных от роста стартовой цены на аукционах по продаже права на специальное использование водных биоресурсов,

– отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Это, по его словам – наглядный пример того, как средства, что генерирует отрасль, возвращаются в природу. Такая инициатива только набирает обороты и будет иметь продолжение. У Минэкономики рассматривают ее как важный элемент государственной аграрной политики, направленной на импортозамещение, поддержку отечественных рыбных хозяйств и стимулирование внутреннего рынка.

Заселение толстолобика имеет стратегическое значение для экосистемы. Эта рыба, питаясь фитопланктоном, фильтрует воду и сдерживает ее "цветение", вызванное чрезмерным развитием сине-зеленых водорослей. Поскольку в наших климатических условиях толстолоб не размножается естественным путем, искусственное зарыбление – единственный способ поддерживать его популяцию.

Важно! Места зарыбления взяли под усиленный контроль работники Черкасского и Полтавского рыбоохранных патрулей для сохранения вселенных биоресурсов.

