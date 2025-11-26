Історичне зариблення: у Кременчуцьке водосховище випустили рекордну кількість малька

Держрибагентство, Мінекономіки та місцеві влади Черкаської та Полтавської областей провели масштабне зариблення Кременчуцького водосховища. У рамках історичного заповнення водосховища у воду випустили 18 500 кілограмів малька товстолоба.

Держрибагентство провело масштабне зариблення

У рамках історичної кампанії із зариблення Кременчуцьке водосховище одночасно поповнили в двох областях – Черкаській і Полтавській, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держрибагентство. Загалом випустили 18,5 тонни молоді риб.

До водойми вселили дворічок білого та строкатого товстолоба, вирощених державним Іркліївським розплідником рослиноїдних риб:

на Черкащині – 85,7 тис. рибин загальною вагою 9 тонн;

на Полтавщині – 86,4 тис. рибин загальною вагою 9,5 тонн.

Цьогоріч уперше в історії України фінансування таких заходів здійснюється за рахунок державних коштів, отриманих від зростання стартової ціни на аукціонах із продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів,

– наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Це, за його словами – наочний приклад того, як кошти, що генерує галузь, повертаються в природу. Така ініціатива лише набирає обертів і матиме продовження. У Мінекономіки розглядають її як важливий елемент державної аграрної політики, спрямованої на імпортозаміщення, підтримку вітчизняних рибних господарств і стимулювання внутрішнього ринку.

Заселення товстолоба має стратегічне значення для екосистеми. Ця риба, живлячись фітопланктоном, фільтрує воду та стримує її «цвітіння», спричинене надмірним розвитком синьо-зелених водоростей. Оскільки у наших кліматичних умовах товстолоб не розмножується природним шляхом, штучне зариблення – єдиний спосіб підтримувати його популяцію.

Важливо! Місця зариблення взяли під посилений контроль працівники Черкаського та Полтавського рибоохоронних патрулів задля збереження вселених біоресурсів.

