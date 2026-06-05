Морозы уничтожили легендарное лавандовое поле Одесской области: удастся ли его спасти

Одно из самых известных лавандовых полей Украины, расположенное в Одесской области, потеряло большинство насаждений из-за неблагоприятных погодных условий. После зимних морозов растения не смогли восстановиться, а владельцы проекта теперь ищут возможности для спасения уникальной локации.

Известное лавандовое поле понесло серьезные потери

В Одесской области фактически прекратило существование одно из крупнейших лавандовых полей страны, сообщает "Бессарабия Inform". Речь идет о проекте Laviana Estate в селе Васильевка Болградского района, который в течение нескольких лет был популярным местом для туристов и любителей фотосессий.

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По информации команды проекта, корневая система растений не выдержала сильных морозов. В результате большинство кустов засохло, а значительная часть плантации была потеряна.

Поле начали создавать еще в 2019 году. С тех пор ежегодно в сезон цветения лаванды сюда приезжали тысячи посетителей из разных регионов Украины.

Проблемы начались еще весной

Первые сигналы о сложной ситуации владельцы проекта озвучили еще в апреле 2026 года. Тогда стало известно о необходимости выкорчевать большую часть кустов, а также об обновлении концепции и названия проекта.

На тот момент от масштабной плантации осталось лишь около 4 гектаров насаждений. Организаторы надеялись, что даже таких площадей будет достаточно для проведения фотосессий и приема гостей в новом сезоне.

Впрочем, накануне старта летнего сезона ситуация ухудшилась. Растения окончательно погибли, что поставило под вопрос дальнейшее существование туристической локации.

Владельцы ищут возможность возродить проект

Команда Laviana Estate не оставляет надежды на восстановление поля и сейчас работает над возможными путями реанимации насаждений.

Будет ли в этом году существовать фотопроект Laviana Estate – мы не знаем, но стараемся сделать все возможное, чтобы реанимировать лавандовое поле,

– сообщили организаторы.

Для поддержки хозяйства владельцы обратились к сторонникам проекта с призывом приобрести крафтовую продукцию, подготовленную к сезону 2026 года. Речь идет об эфирных маслах, гидролатах, лавандовый мед, косметические средства и ароматический декор.

История Laviana Estate в очередной раз демонстрирует, насколько сильно аграрный и туристический бизнес зависят от погодных условий, особенно в условиях климатических колебаний, которые все чаще влияют на выращивание нишевых культур.