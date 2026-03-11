Посевная стартовала на юге: какие культуры в приоритете аграриев

На юге Украины стартовали весенние полевые работы и посевная кампания. Аграрии Одесской и Николаевской областей уже начали посев чечевицы и ранней моркови.

В Одесской области началась посевная

"Агрофирма "Южная", входящая в состав Tekom Agro Group, начала весеннюю посевную кампанию на юге Одесской области, об этом сообщили в агрогруппе в Facebook. В частности, в Белгород-Днестровском районе стартовал посев чечевицы.

По словам директора хозяйства Алексея Логинова, площади под этой культурой в этом году значительно увеличили – почти вдвое по сравнению с 2025 годом, до 670 гектаров. В компании объясняют такое решение результатами прошлого сезона.

Опыт прошлого года показал, что даже в засушливых условиях Бессарабии можно успешно выращивать чечевицу. Канадский сорт Максим продемонстрировал неплохую производительность, поэтому культура стала частью нашего севооборота,

– рассказал заместитель директора по производству "Агрофирмы "Южная"" Руслан Гриценко.

В то же время в Николаевской области к посевной присоединилось ТОВ "СП "ПАЕК"". Предприятие начало сев ранней моркови. В компании сообщили, что грядки были подготовлены заранее, а в почве сейчас достаточно влаги для получения дружных всходов и активного развития растений.

Обратите внимание! В компании отметили, что посев проводят с соблюдением всех технологических требований. Сейчас применяется норма высева 0,8 миллиона семян на гектар, что позволит обеспечить оптимальную густоту стояния растений.

