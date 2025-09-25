В России ожидается резкое повышение цен на продукты из-за повышения ставки НДС. Кроме того, на рост цен повлияет целый ряд факторов, среди которых также повышение других видов налогов.

В России повышают налоги для финансирования войны

Российский Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026 – 2028 годы, в котором предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость с нынешних 20% до 22%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки. Прежде всего это необходимо, чтобы финансировать расходы бюджета на войну.

По сути НДС – это налог на потребление – повышая его ставку, власть прежде всего забирает деньги у населения, поскольку новые налоговые расходы бизнес закладывает в цены и переносит на покупателей. Повышение налога может остановить замедление инфляции, потребления и дополнительно затормозить и так околонулевой рост ВВП.

В СВР сообщили, что российское правительство сохранит действующую сейчас льготную ставку НДС в размере 10% для социально значимых товаров, но одновременно снизит с 60 до 10 миллионов рублей порог доходов, при превышении которого малый бизнес становится плательщиком НДС вместо более выгодного упрощенного режима налогообложения.

Обратите внимание! После повышения налога на добавленную стоимость до 22%, цены в России вырастут минимум на 4 – 6%.

Российские власти планируют ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Поправки в Налоговый кодекс намерены внести в рамках бюджетного пакета, и, если их одобрят, они начнут действовать с января 2026 года. Дополнительно будет установлен налог на прибыль для букмекерских контор по ставке 25%.

Российские власти не обращают внимания на "шторм" в экономике

Год назад, когда правительство вводило прогрессивную шкалу налогообложения, повышая НДС для большинства категорий населения, Путин выпускал специальное поручение федеральному собранию "зафиксировать основные параметры налоговой системы" до 2030 года (ставка НДС является одним из главных ее параметров). В июне 2025 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоги не будут меняться, несмотря на то, что российский бюджет "штормит".

Важно! Обновленный прогноз Минэкономразвития России ухудшился по сравнению с прогнозом, опубликованным в апреле. В частности ожидания роста ВВП в 2025 году пересмотрены с 2,5 до 1%, в 2026 году – с 2,4 до 1,3%. Вместо роста инвестиций на 3% в 2026 году ведомство прогнозирует их снижение на 0,5%. Прогноз по промышленному производству снижен с 2,6 до 1,5% в 2025 году и с 2,9 до 2,3% в 2026-м.

Новый прогноз свидетельствует о том, что Россия готовится к "жизни на низких оборотах": медленному росту экономики, сохранение санкций и низких инвестиций. Центробанк продолжит держать ключевую ставку высокой, что сохранит дорогие кредиты, а налогов и сборов будет больше.

Интересно! Кроме того, российские компании готовятся завозить в страну трудовых мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш. Доходы от утилизационного сбора на автомобили сократились в России на 44,6%. Российский шинный рынок упал на 18%. Также в России насчитывается 1 614 гражданских судов, которые нуждаются в замене из-за износа.

