Тарифы Трампа работают: США столкнулись с дефицитом говядины

Бургеры, которые американцы считают едва ли не национальным блюдом в последнее время сильно подорожали. Дело в том, что таможенные тарифы, введенные Дональдом Трампом сильно подняли цену на говядину.

Почему дорожает говядина

Бюро статистики труда США свидетельствует, что с января 2020 года средняя цена фунта говяжьего фарша выросла с 3,90 до 5,60 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Это рост на 45%, что почти вдвое превышает общий уровень инфляции.

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Рост цен является результатом высокого спроса в сочетании с ограниченным предложением, сообщает Национальная ассоциация животноводов, лоббистская группа отрасли. Из-за недостаточных инвестиций десять лет назад стадо крупного рогатого скота в Америке стало меньше, чем в прошлом, но американцы все еще любят свои бургеры и стейки. Сейчас в стране наблюдается дефицит говядины.

США превратились из экспортера в импортера

Однако импорт спас ситуацию. Еще в 2022 году Америка была чистым экспортером говядины. Теперь это изменилось. В прошлом году импорт составил 2 миллиона голов живого крупного рогатого скота и 4,6 миллиарда фунтов (2,1 миллиарда килограммов) забитого рогатого скота, что является рекордным показателем. Это остановило дальнейший рост цен.

Однако Дональда Трампа, по словам издания, больше волнует то, что чужие стада пересекают границу, чем инфляция. 3 марта на своей платформе в социальных сетях Truth Social президент объявил новую должность.

2 апреля он введет новые высокие тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции. Вероятно, это будет включать говядину. Фермеры, по его словам, должны "готовиться" выращивать пищу для продажи американцам и "получать удовольствие".

В чем проблема скотоводов

Можно подумать, что скотоводы по крайней мере будут в восторге. В отличие от, скажем, фермеров, которые выращивают соевые бобы, которые в основном экспортируют свой урожай и поэтому пострадают от взаимных тарифов, они имеют среднее преимущество: американцы уже являются покупателями, а сокращение импорта только подтолкнет цену.

Можно утверждать, что это на самом деле поможет внутреннему рынку,

– говорит Стив Сандерман, владелец ранчо в северо-восточной Небраске.

Проблема, объясняет он, заключается в том, что скотоводство является сложнее этого. "Мы пытаемся быть на этапе восстановления стада", – говорит он. Внезапный скачок цен будет побуждать фермеров продавать свои запасы, а не инвестировать. Между тем потребители могут научиться любить альтернативы красному мясу. "Поэтому это было бы прекрасно по цене, но, вероятно, ужасно для отрасли", – говорит он.

Важно! Американские производители также опасаются возвращения сейчас частично приостановленных 25% пошлин для Канады и Мексики. Среди коров, импортируемых в Америку, большую долю составляют телята, выращенные в Мексике, а затем привезенные в Америку для откорма. После откорма многие из них отправляются на канадские бойни, а продукт впоследствии импортируется повторно. Эта цепочка также может быть нарушена.